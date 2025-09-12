Donald Trump: "Răbdarea mea cu Vladimir Putin se epuizează rapid"

Donald Trump a spus vineri că răbdarea sa faţă de preşedintele rus Vladimir Putin " se epuizează rapid " şi a menţionat posibilitatea unor sancţiuni împotriva băncilor şi sectorului petrolier rus, fără a se angaja ferm în acest sens.

Preşedintele american a adăugat, în timpul unui interviu în direct la canalul Fox News, că trebuie să-l convingă şi pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski să pună capăt conflictului, declanşat în 2022 de invazia rusă.

"E nevoie de doi pentru a dansa un tango", a menţionat Donald Trump, conform AFP şi news.ro.

Donald Trump, care a preluat funcţia la Casa Albă în ianuarie cu promisiunea de a pune capăt rapid războiului din Ucraina, l-a primit pe Vladimir Putin la un summit în Alaska luna trecută, care nu a reuşit să producă progrese majore. El a sugerat posibilitatea unor sancţiuni împotriva băncilor ruseşti şi a sectorului petrolier, fără a lua un angajament ferm.

"Canalele de comunicare există şi sunt bine stabilite. Negociatorii noştri au posibilitatea de a comunica prin aceste canale, dar pentru moment putem vorbi mai degrabă de o pauză", a declarat vineri purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, la briefingul său zilnic de presa.

