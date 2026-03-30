Donald Trump dă un nou ultimatum Iranului. Preşedintele american ameninţă că va lăsa republica islamică fără apă potabilă şi fără petrol dacă nu se ajunge la un acord repede. Liderul de la Casa Albă a confirmat însă negocierile directe cu Teheranul, pe care Pakistanul se pregăteşte să le găzduiască zilele următoare. În acest timp, o nouă rachetă balistică a fost doborâtă de NATO după ce a intrat în spaţiul aerian al Turciei.

Invazia terestră a Iranului este una dintre soluţiile propuse de Pentagon lui Donald Trump. În prezent, Statele Unite au 50.000 de soldaţi în regiune, cu 10.000 mai mult decât în mod obişnuit, dar şi portavioanele Abraham Lincoln şi Gerald Ford.

Scenarii de război: invazia terestră, pe masa lui Donald Trump

"Avem o mulţime de nave în regiune şi nu avem nevoie de toate, datorită puterii noastre", a declarat Donald Trump, preşedintele SUA.

Articolul continuă după reclamă

Principala ţintă în cazul unei debarcări este insula Kharg, vitală pentru economia Iranului. De aici pleacă 90% din exporturile de petrol ale ţării, iar Donald Trump spune că ar prefera să ia acest combustibil

"Chiar prevăd un acord cu Iranul. Şi asta curând. Negociem cu ei atât direct cât şi indirect. Avem emisari, dar discutăm şi direct. Ne descurcăm extrem de bine în aceste negocieri, dar cu Iranul nu știi niciodată, pentru că negociem cu ei și apoi mereu trebuie să-i aruncăm în aer", a adăugat Trump.

Negocieri incerte și declarații contradictorii

În continuare nu este clar cu cine negociază administraţia Trump. Iranul neagă că ar purta negocieri cu Statele Unite şi resping planul în 15 puncte drept unul nerealist. Ameninţă că va menţine blocada asupra strâmtorii şi spun că sunt pregătiţi să respingă o invazie terestră.

"Comandanții și soldații americani vor deveni o mâncare bună pentru rechinii din Golful Persic", a transmis Ebrahim Zolfaghari, purtător de cuvânt armata iraniană.

Situația la nivel global devine tot mai dramatică. Preţul barilului de petrol a ajuns azi la 116 dolari, a doua cea mai mare cotaţie de la începutul războiului în Orient.

Proteste în Europa din cauza scumpirii carburanților

În semn de protest, şoferii de camioane şi autocare din Paris au mers cu viteza melcului pe şoseaua de centură şi au cerut ajutorul statului.

"Toate preţurile vor creşte - anvelope, piese de schimb, motorină", a precizat un şofer francez.

Preşedintele Egiptului l-a implorat pe Donald Trump să se oprească înainte ca preţul unui baril de petrol să ajungă la 200 de dolari.

"Îi spun preşedintelui Trump: nimeni nu poate opri războiul din regiunea noastră din Golf în afară de dumneavoastră. Vă rog, domnule preşedinte, vă rog!", a subliniat Abdel-Fattah el-Sisi, preşedintele Egiptului.

Rachetă iraniană, doborâtă în spațiul aerian al Turciei

În plus, Iranul a ameninţat că ar putea bombarda reședințele private ale oficialilor americani și israelieni, dar şi universităţile din regiune care au legături cu Statele Unite.

Chiar azi, apărarea antiaeriană a NATO a doborât o rachetă iraniană care intrase în spaţiul aerian al Turciei, stat membru al Alianţei. În acest timp, bombardamentele au continuat în Iran.

Israelul a distrus o instalaţie petrochimică în Tabriz şi depozite şi situri de dezvoltare a rachetelor în Teheran.

În Liban, Israelul a bombardat din nou regiunea sudică şi a ucis un soldat din trupele ONU de menţinere a păcii. Iar premierul Benjamin Netanyahu a anunţat că va extinde operaţiunile şi va creşte zona tampon, ocupată de militarii statului evreu.

Ştefan Ionescu Like

Întrebarea zilei Consideraţi că datele voastre sunt în siguranţă într-un portofel digital? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰