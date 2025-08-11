Donald Trump a ţinut o conferinţă de presă în care a anunţat întâlnirea cu Vladimir Putin ce va avea loc vineri, 15 august, în Alaska. În cadrul acestei conferinţe Trump a făcut mai multe referiri la războiul din Ucraina, afirmând că ruşii ar fi putut ajunge în 4 ore la Kiev dacă un general nu ar fi luat decizia greşită.

- Trump: Ruşii ar fi ajuns în 4 ore la Kiev, dar un general a greşit. "Nu cred că mai e prin preajmă" - Profimedia

Trump a susţinut că respectivul general a luat decizia ca trupele ruse să meargă spre capitala Ucraina pe câmpurile agricole. De asemenea, preşedintele SUA a mai spus că îl cunoaşte pe Vladimir Putin şi a sugerat că preşedintele rus a luat o decizie radicală după o asemenea eroare tactică.

"Ruşii ar fi ajuns în 4 ore la Kiev dacă ar fi mers pe autostradă, dar un general rus a decis ca trupele să meargă prin suprafeţele arabile. Nu ştiu cine e generalul acela, dar cunoscându-l pe Vladimir Putin probabil că nu mai e prin preajmă", a declarat Donald Trump.

Trump spune că va încerca să recupereze pentru Ucraina o parte din teritoriul cucerit de ruşi

Preşedintele SUA a spus că vrea ca Rusia să restituie o parte din teritoriul ocupat Ucrainei, spre deosebire de ceea ce cere preşedintele rus, Vladimir Putin, pentru a pune capăt conflictului.

"Vom schimba liniile, liniile de luptă. Rusia a ocupat o mare parte din Ucraina. Au ocupat câteva teritorii foarte importante. Vom încerca să recuperăm o parte din acel teritoriu pentru Ucraina", a declarat Trump în cadrul conferinţei de presă de la Casa Albă, potrivit EFE. Anterior, Trump se pronunţase deja pentru un "schimb de teritorii în beneficiul ambelor părţi" pentru a se putea realiza un eventual acord de pace.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

