Donald Trump spune că va încerca să recupereze pentru Ucraina o parte din teritoriul cucerit de ruşi

Preşedintele american Donald Trump a declarat luni că se aşteaptă la o întâlnire constructivă cu omologul său rus, Vladimir Putin, în cadrul summitului programat vineri, în Alaska, în care cei doi lideri vor discuta despre o rezolvare a războiului din Ucraina, informează AFP, citată de Agerpres.

"Voi discuta cu Vladimir Putin şi îi voi spune 'Trebuie să puneţi capăt acestui război'", a declarat Donald Trump în cadrul unei conferinţe de presă la Casa Albă, adăugând că "şi-ar dori să vadă un armistiţiu foarte, foarte repede". Preşedintele SUA a spus că vrea ca Rusia să restituie o parte din teritoriul ocupat Ucrainei, spre deosebire de ceea ce cere preşedintele rus, Vladimir Putin, pentru a pune capăt conflictului.

Trump vrea un "schimb de teritorii în beneficiul ambelor părţi"

"Vom schimba liniile, liniile de luptă. Rusia a ocupat o mare parte din Ucraina. Au ocupat câteva teritorii foarte importante. Vom încerca să recuperăm o parte din acel teritoriu pentru Ucraina", a declarat Trump în cadrul conferinţei de presă de la Casa Albă, potrivit EFE. Anterior, Trump se pronunţase deja pentru un "schimb de teritorii în beneficiul ambelor părţi" pentru a se putea realiza un eventual acord de pace.

Articolul continuă după reclamă

În acest sens, deşi nu a furnizat prea multe detalii, luni a recunoscut că Moscova a ocupat câteva puncte cheie pe care Kievul trebuie să le recupereze, cum ar fi frontiera maritimă între cele două ţări. "A ocupat o mare parte din mare", a spus Trump. "Mulţi oameni nu ştiu că Ucraina avea 1.000 de mile marine care au dispărut, cu excepţia unei zone mici, Odesa. Le-a rămas puţină mare. Aşa că voi revizui parametrii", a declarat preşedintele american.

Una din cerinţele preşedintelui Vladimir Putin pentru a conveni o pace este recunoaşterea de către Kiev şi comunitatea internaţională a teritoriilor ocupate ca fiind ruseşti. Peninsula Crimeea, Doneţk, Lugansk, Zaporojie şi Herson să facă parte din Rusia, iar Ucraina să înceteze să le revendice. Liderul ucrainean, Volodimir Zelenski, pe de altă parte, respinge ideea ca un acord cu Rusia să implice o cedare, cel puţin formală, a acestor teritorii ucrainene ocupate.

"Ucrainenii nu îşi vor dărui teritoriul ocupantului", a susţinut într-o postare pe X preşedintele Zelenski. În opinia sa, pacea trebuie să fie "reală şi, mai ales, durabilă" şi a afirmat că deciziile care sunt luate fără Ucraina sunt contrare păcii şi "se nasc moarte". Dincolo de cererile fiecărei părţi, preşedintele Trump a recunoscut că nu este clar cum se va prezenta preşedintele rus la întâlnire: "Poate că voi pleca şi voi spune 'mult noroc' şi asta va fi tot. Sau poate va spune că asta nu se va rezolva", a declarat preşedintele SUA.

Trump: "Următoarea întâlnire va fi cu Zelenski şi Putin sau Zelenski, Putin şi eu"

Preşedintele american a menţionat, de asemenea, că la sfârşitul întâlnirii îi va suna pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi pe alţi lideri europeni pentru a le explica ce "tip de acord" ar fi dispus să semneze preşedintele rus Vladimir Putin, dar că nu se va amesteca în pactul final, care trebuie să aducă beneficii ambelor părţi. "Următoarea întâlnire va fi cu Zelenski şi Putin sau Zelenski, Putin şi eu", a adăugat Trump, conform AFP.

Preşedintele american a afirmat că nu ştie dacă va fi sau nu prezent la viitoarea conversaţie dintre conducătorii celor două naţiuni în război, dar a afirmat că "în ultimă instanţă, îi voi aduce pe amândoi în aceeaşi încăpere". "Voi fi acolo, dacă au nevoie, dar vreau să stabilesc o întâlnire între cei doi lideri'", a mai spus Donald Trump, conform EFE.

Întâlnirea de pe 15 august va fi prima între preşedintele rus şi un preşedinte al SUA de la începutul războiului

Preşedintele american s-a declarat "îngrijorat" de refuzul omologului său ucrainean de a ceda teritorii Rusiei în cadrul unui acord care ar pune capăt conflictului. El a mai declarat că "aceasta este un război care nu ar fi trebuit să aibă loc, dar voi vorbi cu Zelenski". "Vreau să spun, a obţinut autorizaţia de a intra în război şi de a ucide pe toată lumea. Dar are nevoie de o autorizaţie pentru a face un schimb de teritorii?", a declarat el. "Pentru că vor exista schimburi de teritorii", a adăugat Donald Trump. "Aş dori să văd o încetare a focului foarte, foarte repede. Aş dori să o văd imediat", a afirmat preşedintele american.

Donald Trump a adăugat că "i s-a părut foarte respectuos" că Vladimir Putin a acceptat să traverseze Strâmtoarea Bering până în statul Alaska, "în loc să vină delegaţia americană în ţara sa sau chiar într-un stat terţ". Întâlnirea de vineri, 15 august, va fi prima între preşedintele rus Vladimir Putin şi un preşedinte al SUA de la începutul războiului din Ucraina, în februarie 2022. Detaliile logistice ale summitului din Alaska nu au fost anunţate încă.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă gândiţi să renunţaţi la Pilonul 3 din cauza modificărilor propuse de Guvern? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰