E finalul unei ere în televiziunea americană. Stephen Colbert, gazda emisiunii "The Late Show", pune punct celor 11 sezoane memorabile, care au atras fani devotaţi din întreaga lume. Emisiunea de noapte se închide definitiv după 33 de ani, după o decizie justificată prin costuri ridicate. Pentru ultimul său act, Colbert a promis invitaţi pe măsură: Paul McCartney, Bryan Cranston sau Paul Rudd.

Aproape 1800 de seri, Stephen Colbert a fost gazda preferată a multor americani. 11 sezoane pline i-a făcut să râdă cu lacrimi, să înţeleagă politica prin sarcarsm şi să aplaude din faţa televizorului.

De la preşedinţi, politicieni, la actori, muzicieni, activişti şi idoli ai generaţiilor - toţi au ajuns pe canapeaua din studioul de pe scena teatrului Ed Sullivan din New York.

"Dacă eşti faimos, primeşti prea multă atenţie tot timpul şi sunt prea multe camere de filmat care te urmăresc. Nu aş avea de unde să ştiu...Stephen! Stephen! Stephen!", spunea George Clooney în emisiune.

"Mulţi ani am jucat rolul unei persoane foarte conservatoare, nu la fel de mult ca tine...", spunea Stephen în cadrul unui alp episod cu Donald Trump.

"Nu pot să îi dau de băut pur şi simplu vicepreşedintelui Statelor Unite, fără să întreb în avans.", a adăugat Stephen.

"Ultima dată când am băut o bere a fost la un meci de baseball cu Doug! Noroc!", a mărturisit vicepreşedinta Statelor Unite.

Monologurile sale din deschiderea fiecărei emisiuni au ajuns virale. Însă tot ele au adus finalul epocii. Anul trecut, postul de televiziune CBS a anunţat că va retrage complet franciza din motive financiare.

"Cum să fie o decizie pur financiară, dacă emisiunea este numărul unu ca audienţă? Multă lume se întreabă acest lucru, în mare parte părinţii şi soţiile echipei mele.", a precizat Stephen.

Presa americană a speculat, însă, că unul dintre motivele ar fi criticile și comentariile acide la adresa actualei conduceri de la Casa Albă. Totuși, conducerea trustului a negat.

Pentru ultima emisiune, fani - inclusiv de peste Ocean - au venit să facă parte din public.

"Cred că e un geniu, ne va lipsi enorm și aș fi făcut orice să fiu aici astăzi.", spune o americancă.

"The Late Show" a fost difuzat pentru prima dată în 1993, iar gazda pe atunci era David Letterman. Emisiunea a devenit una dintre cele mai premiate producții din istoria TV-ului american - 112 nominalizări Emmy şi 16 premii câștigate.

Alexandra Paraschiv

