Trump: "Se pare că am pierdut India și Rusia în fața Chinei. Să aibă un viitor lung și prosper împreună!"

Mesaj criptic postat de Donald Trump pe rețeaua sa Truth Social. Președintele american a declarat că "se pare că am pierdut India și Rusia în fața Chinei întunecate". Textul este însoțit de o imagine cu cei trei lideri, împreună la un summit desfășurat la Tianjin la începutul acestei săptămâni.

"Se pare că am pierdut India și Rusia în fața Chinei celei întunecate. Să aibă un viitor lung și prosper împreună!" a scris Trump pe Truth Social pe 5 septembrie. Postarea a fost însoțită de o fotografie cu președintele rus Vladimir Putin, președintele chinez Xi Jinping și premierul indian Narendra Modi la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS), desfăşurat la Tianjin.

Nu este clar la ce anume se referă Donald Trump, în contextul în care Occidentul încearcă să izoleze Rusia economic şi politic de mai bine de 3 ani iar administraţia sa a impus recent tarife vamale dure importurilor din India sub pretextul că New Delhi cumpără petrol rusesc şi îl revinde în Europa.

Xi Jinping şi Vladimir Putin au atacat Occidentul la summitul din China

Xi Jinping şi Vladimir Putin au atacat pe rând Statele Unite şi Occidentul luni, în timpul summitului de la Tianjin, care a reunit mia mulţi lideri asiatici pentru promovarea unei noi ordini mondiale. Xi a denunţat o "mentalitate de Război Rece" şi "acte de intimidare" care au loc în prezent, într-o referire voalată la Statele Unite. Vladimir Putin a acuzat din nou Occidentul că a provocat conflictul din Ucraina.

Preşedintele chinez a apărat organizaţia ca un posibil model de multilateralism într-o perioadă de tensiuni geostrategice şi comerciale. Xi a lăudat un "spirit Shanghai" într-un moment în care lumea este "în frământare şi transformare". De asemenea, el a apărat sistemul ONU şi al Organizaţiei Mondiale a Comerţului.

Trebuie să "ne opunem unei mentalităţi de Război Rece şi confruntării între blocuri, precum şi actelor de intimidare", a spus el, fără a menţiona Statele Unite. "Trebuie să pledăm pentru o lume multipolară dreaptă şi ordonată şi o globalizare economică incluzivă" şi "să promovăm un sistem de guvernare echitabil şi rezonabil", a adăugat Xi.

La rândul său, Vladimir Putin şi-a apărat ofensiva din Ucraina. "Această criză nu a fost declanşată de atacul Rusiei asupra Ucrainei. Ea este rezultatul unei lovituri de stat din Ucraina, care a fost susţinută şi provocată de Occident", a declarat Putin. De asemenea, el a dat vina pe "eforturile constante ale Occidentului de a atrage Ucraina în NATO".

Alături de ţările partenere şi observatoare ale OCS, la Tianjin au venit şefi de stat şi de guvern din aproximativ douăzeci de ţări. La summit au participat şi reprezentanţii a douăsprezece organizaţii regionale şi internaţionale. Evenimentul i-a reunit pe preşedintele iranian Massoud Pezeshkian, preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan şi preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko, precum şi pe prim-miniştrii indian Narendra Modi şi pakistanez Shehbaz Sharif.

Summitul, primul de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, a fost descris ca fiind cel mai important din punct de vedere al participării de la crearea OCS în 2001. A avut loc pe fundalul unor multiple crize care îi afectează direct pe membrii săi: confruntarea comercială a SUA cu China şi India, războiul din Ucraina şi disputa privind problema nucleară iraniană.

Ţările OCS reprezintă aproape jumătate din populaţia lumii şi 23,5% din PIB-ul planetei. Organizaţia este adesea prezentată ca o contrapondere la NATO. Spaţiul său conţine rezerve energetice semnificative. Comunicarea oficială prezintă summitul ca un posibil model pentru relaţii internaţionale diferite.

Întâlnirea deschide o etapă în care China intenţionează să demonstreze nu doar amploarea sa diplomatică, ci şi puterea sa de atac, prezentându-se în acelaşi timp ca un far de stabilitate într-o lume divizată, comentează Reuters.

