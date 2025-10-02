Donald Trump: "Se pare că problema Orientului Mijlociu ar putea fi rezolvată după aproximativ 3.000 de ani"

Donald Trump a stârnit din nou controverse după ce a declarat că problema Orientului Mijlociu ar putea fi rezolvată "după aproximativ 3.000 de ani", susținând că planul său ar aduce " Gaza plus pace ". Istoricii subliniază însă că afirmațiile sale despre vechimea conflictului israelo-palestinian sunt eronate.

Președintele Statelor Unite, Donald J. Trump, vorbește cu jurnaliștii pe peluza sudică a Casei Albe din Washington, DC, SUA, înainte de a se îmbarca în elicopterul Marine One pentru a merge să susțină un discurs în fața unei reuniuni neobișnuite a liderilor militari de rang înalt la baza Marine din Quantico, Virginia, pe 30 septembrie 2025 - Profimedia

Casa Albă a distribuit un scurt clip dintr-un interviu acordat de Trump canalului de știri conservator One America News Network, în care acesta își laudă eforturile de a pune capăt conflictelor globale, relatează MEDIAFAX.

"Se pare că problema Orientului Mijlociu ar putea fi rezolvată după aproximativ 3.000 de ani", a spus el.

"Vom avea mai mult decât Gaza. Vom avea Gaza plus pace - pace generală. Ar fi o realizare extraordinară", scrie Al Jazeera.

Articolul continuă după reclamă

Trump și afirmațiile despre conflictul israelo-palestinian

Nu este prima dată când Trump afirmă în mod eronat că conflictul israelo-palestinian datează de mii de ani, președintele SUA făcând un comentariu similar la începutul acestei săptămâni.

Israelul a fost înființat în 1948. În acel an a avut loc primul război arabo-israelian, care a dus la strămutarea forțată a sute de mii de palestinieni din orașele lor de către forțele sioniste.

În prima jumătate a secolului al XX-lea au avut loc ciocniri între palestinieni și coloniștii sioniști. Dar mișcarea sionistă în sine a fost fondată în anii 1800, iar primul congres sionist nu a avut loc decât în 1897, cu mult înainte de 3.000 de ani.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi avea curajul să vă daţi demisia fără să aveţi un plan? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰