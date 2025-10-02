Donald Trump: "Se pare că problema Orientului Mijlociu ar putea fi rezolvată după aproximativ 3.000 de ani"
Donald Trump a stârnit din nou controverse după ce a declarat că problema Orientului Mijlociu ar putea fi rezolvată "după aproximativ 3.000 de ani", susținând că planul său ar aduce "Gaza plus pace". Istoricii subliniază însă că afirmațiile sale despre vechimea conflictului israelo-palestinian sunt eronate.
Casa Albă a distribuit un scurt clip dintr-un interviu acordat de Trump canalului de știri conservator One America News Network, în care acesta își laudă eforturile de a pune capăt conflictelor globale, relatează MEDIAFAX.
"Se pare că problema Orientului Mijlociu ar putea fi rezolvată după aproximativ 3.000 de ani", a spus el.
"Vom avea mai mult decât Gaza. Vom avea Gaza plus pace - pace generală. Ar fi o realizare extraordinară", scrie Al Jazeera.
Trump și afirmațiile despre conflictul israelo-palestinian
Nu este prima dată când Trump afirmă în mod eronat că conflictul israelo-palestinian datează de mii de ani, președintele SUA făcând un comentariu similar la începutul acestei săptămâni.
Israelul a fost înființat în 1948. În acel an a avut loc primul război arabo-israelian, care a dus la strămutarea forțată a sute de mii de palestinieni din orașele lor de către forțele sioniste.
În prima jumătate a secolului al XX-lea au avut loc ciocniri între palestinieni și coloniștii sioniști. Dar mișcarea sionistă în sine a fost fondată în anii 1800, iar primul congres sionist nu a avut loc decât în 1897, cu mult înainte de 3.000 de ani.
