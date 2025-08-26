Donald Trump vrea să schimbe numele Pentagonului în Departamentul de Război

Luni, Donald Trump a sugerat că administrația sa intenționează ca, în curând, să schimbe numele Departamentului Apărării, care ar putea deveni Departamentul de Război.

Trump a sugerat că, în aproximativ o săptămână, Pentagonul ar putea reveni la denumirea sa de odinioară, mult mai agresivă. Atât el, cât și secretarul Apărării, Pete Hegseth - care a promis să readucă "etica războinicului" în instituție - au criticat în repetate rânduri schimbarea de nume făcută după cel de-Al Doilea Război Mondial, relatează Politico.

"Când am câștigat Primul și Al Doilea Război Mondial, se numea Departamentul de Război. Și pentru mine, asta este, de fapt, ceea ce reprezintă", a declarat Donald Trump la o conferință de presă susținută alături de președintele sud-coreean Lee Jae Myung. "Toată lumea aprecia că aveam o istorie incredibilă de victorii când era Departamentul de Război. Apoi l-am schimbat în Departamentul Apărării", a mai spus preşedintele SUA.

Departamentul de Război a existat între 1789 și 1947, când administrația Truman l-a împărțit în Armată și Forțele Aeriene, unindu-l totodată cu Marina, care până atunci era o structură independentă. Fostul președinte Harry Truman a denumit noua agenție guvernamentală, la nivel de cabinet, Departamentul Apărării.

Truman a intenționat ca această schimbare de nume să ofere șefului Pentagonului puteri mai centralizate asupra diferitelor ramuri militare, în special asupra Marinei, care se bucura de o independență semnificativă până la finalul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Trump, nostalgic după titulatura de "secretar de război"

În ultimele săptămâni, Trump a lăsat să se înțeleagă că ar putea readuce vechea denumire, numindu-l pe Pete Hegseth "secretarul său de Război" la un summit NATO din iunie și sugerând că schimbarea s-a făcut din "corectitudine politică". "Dacă te uiți la clădirea veche de lângă Casa Albă, încă se vede unde scria secretar de război", a spus el. "Apoi am devenit corecți politic și l-au numit secretar al Apărării."

Președintele a sugerat că rebrandingul este iminent. Totuși, o schimbare de nume ar necesita, cel mai probabil, aprobarea Congresului, întrucât departamentul a fost înființat printr-o lege veche de decenii.

Această mutare este semnificativă. Trump s-a prezentat drept un lider care caută să aplaneze conflictele internaționale, însă planul de a redenumi Departamentul Apărării evidențiază și dorința președintelui de a pune accent pe puterea militară americană în străinătate.

În martie, Hegseth le-a cerut urmăritorilor săi de pe platforma X părerea dacă preferă denumirea de Departament al Apărării sau Departament de Război. Majoritatea a ales varianta din urmă.

