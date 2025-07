Trump spune că n-a știut că apare în dosarele Epstein, dar a "divulgat" alte nume mari: "O să vă dau o listă"

Întrebat de jurnalişti după ce a coborât din avion, la sosirea în Scoţia, dacă ştia că apare în dosarul lui Epstein, preşedintele american a răspuns: "Nu am fost niciodată, niciodată informat".\

Trump spune că "niciodată" nu a fost informat despre faptul că apare în dosar

The Wall Street Journal a scris miercuri că procurorul general al SUA, Pam Bondi, i-a spus preşedintelui Donald Trump în luna mai că numele său apare în dosarele Departamentului Justiţiei legate de finanţistul Jeffrey Epstein, infractorul sexual condamnat care a murit în închisoare. WSJ a scris că Bondi şi adjunctul ei i-au spus lui Trump, în cadrul unei şedinţe la Casa Albă, că numele său, precum şi numele "multor alte personalităţi de rang înalt", apăreau în dosarele Epstein. Casa Albă a calificat articolul drept "ştire falsă".

Pe de altă parte, preşedintele Donald Trump a dat asigurări vineri că nu a luat în considerare acordarea graţierii lui Ghislaine Maxwell, partenera de lungă durată a lui Epstein, chiar dacă avocatul acesteia a indicat că ea "ar primi cu bucurie orice formă de ajutor".

Declaraţiile lui Trump vin în contextul în care Casa Albă se confruntă cu o furtună politică în legătură cu cazul Epstein şi cu noi întrebări privind relaţia sa din trecut cu finanţatorul căzut în dizgraţie, care s-a sinucis într-o închisoare din New York în 2019.

Fără grațiere

"Este ceva la care nu m-am gândit", a declarat Trump reporterilor când a fost întrebat despre posibilitatea graţierii lui Maxwell. "Am dreptul să o fac, dar este ceva la care nu m-am gândit", a repetat el.

Ghislaine Maxwell ispăşeşte o pedeapsă de 20 de ani într-o închisoare federală din Tallahassee, Florida, după ce a fost găsită vinovată în 2021 de complicitate la abuzarea sexuală a unor adolescente de către Epstein. În prezent, ea face apel împotriva sentinţei.

Maxwell a încheiat vineri a doua zi de audieri cu procurorul general adjunct Todd Blanche în Tallahassee, Florida, după ce Departamentul Justiţiei a contactat avocaţii ei pentru a afla dacă are informaţii suplimentare despre caz.

David Markus, avocatul lui Maxwell, a declarat reporterilor că ea a răspuns sincer la întrebări, dar a refuzat să dea detalii despre conţinutul discuţiilor. "Adevărul va ieşi la iveală despre ce s-a întâmplat cu domnul Epstein, iar ea este persoana care răspunde la aceste întrebări", a spus Markus.

Avocatul a mai spus că Maxwell nu a cerut nimic de la guvernul SUA în schimbul mărturiei sale şi nu a purtat discuţii despre o eventuală graţiere. Dar a adăugat că Maxwell ar "saluta orice uşurare" a pedepsei, deplângând tratamentul la care este supusă în închisoarea federală. Rolul lui Todd Blanche, al doilea oficial ca rang din Departamentului Justiţiei şi fost avocat personal al lui Trump, a fost neobişnuit. De obicei, înalţii oficiali nu conduc personal interogatoriile dintr-o anchetă, notează Reuters.

Presiune în creștere

Trump a fost supus unei presiuni crescânde din partea susţinătorilor şi a oponenţilor politici pentru a divulga mai multe informaţii despre ancheta Departamentului Justiţiei privind cazul Epstein.

După ce procurorul general Pam Bondi a promis la începutul acestui an că va face publice materiale suplimentare legate de posibilii clienţi ai lui Epstein şi de circumstanţele morţii sale, Departamentul de Justiţie a revenit asupra deciziei în această lună şi a emis un memorandum în care concluziona că nu există motive pentru continuarea anchetei şi că nu există dovezi privind existenţa unei liste de clienţi. Aceste concluzii au stârnit proteste vehemente din partea unor susţinători ai lui Trump, care cred de mult timp că guvernul ascunde legăturile lui Epstein cu persoane bogate şi puternice.

Întrebat despre întâlnirea dintre Blanche şi Maxwell, Trump a declarat vineri că nu cunoaşte detaliile, ci doar faptul că a avut loc. Apoi a trecut la alte comentarii, sugerând că alte personalităţi de rang înalt ar trebui să fie investigate pentru legăturile lor cu Epstein. "Nu se vorbeşte despre ei. Se vorbeşte despre mine. Eu nu am nimic de-a face cu tipul ăsta", a spus Trump.

Totuşi, Trump a apărut alături de Epstein la evenimente sociale în anii 1990 şi la începutul anilor 2000. Numele lui Trump, alături de multe alte personalităţi de rang înalt, a apărut de mai multe ori în registrele de zbor ale avionului privat al lui Epstein în anii 1990. Trump a negat că ar fi fost vreodată în avion şi nu a fost acuzat de nicio faptă ilegală.

Cea mai mare criză politică internă

Trump, care se confruntă cu cea mai mare criză politică internă a celui de-al doilea mandat al său, s-a arătat deranjat vineri de insistenţa jurnaliştilor în legătură cu gestionarea de către administraţia sa a dosarelor de anchetă legate de acuzaţiile penale ale lui Epstein şi de moartea sa în închisoare în 2019. "Voi faceţi o chestie foarte mare din ceva ce nu este mare lucru", a declarat Trump reporterilor în Scoţia, îndemnându-i să se concentreze asupra altor americani proeminenţi care au legături cu Epstein, inclusiv fostul preşedinte Bill Clinton.

"Vorbiţi despre Clinton, care a fost pe [insula privată a lui Epstein din Insulele Virgine Americane] de 28 de ori. Eu n-am fost niciodată pe acea insulă​.Vorbiţi despre fostul preşedinte de la Harvard (Larry Summers). Vorbiţi despre toţi prietenii lui. Vorbiţi despre tipii de la fondurile speculative care au fost cu el tot timpul. Nu vorbiţi despre Trump. O să vă dau o listă", a declarat Trump, potrivit New York Post.

"Despre ce ar trebui să vorbiţi este despre faptul că avem cele mai bune şase luni din istoria unei preşedinţii", le-a indicat preşedintele.

Problema Epstein a provocat o ruptură rară cu unii dintre cei mai loiali susţinători ai lui Trump din mişcarea Make America Great Again, iar majoritatea americanilor şi a republicanilor lui Trump spun că ei cred că guvernul ascunde detalii despre acest caz, potrivit unui sondaj Reuters/Ipsos.

Oficialii Casei Albe sperau ca această controversă să se stingă în timp ce Trump se află în străinătate, au declarat două persoane familiarizate cu această chestiune.

