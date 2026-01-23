Concluziile summitului extraordinar de la Bruxelles. Nicușor Dan: SUA, partener strategic esenţial pentru noi

Președintele Nicușor Dan a declarat, joi noaptea, după Consiliul European extraordinar, că liderii UE au convenit unanim asupra solidarității cu Danemarca și Groenlanda și asupra intensificării investițiilor pentru apărarea zonei arctice, în coordonare cu NATO. Totodată, a fost decisă prelungirea cu șase luni a suspendării tarifelor UE pentru SUA, precum și inițierea unor negocieri cu Statele Unite privind Carta pentru Pace, pentru alinierea acesteia la angajamentele internaționale. Șeful statului a subliniat că SUA rămân un partener strategic esențial pentru securitatea României, opinie împărtășită de numeroase state membre UE.

Liderii europeni s-au reunit aseară de urgenţă la Bruxelles să decidă cum răspund pretenţiilor lui Donald Trump legate de Groenlanda. Summitul s-a prelungit până după miezul nopţii.. Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat la finalul Consiliul European de urgență pe subiectul relaţiei transatlantice că o concluzie generală este că relaţia transatlantică are o istorie care a adus stabilitate, prosperitate şi este importantă pentru Uniunea Europeană şi pentru ţările din Uniunea Europeană, printre care România, iar dialogul trebuie să continue.

Concluzii după summitul de la Bruxelles

"În cadrul acestei discuţii generale au fost patru subiecte importante. Danemarca, Groenlanda, tarifele, Ucraina, Gaza şi Board of Peace. Pe subiectul Danemarca-Groenlanda, concluzia unanimă a fost de solidaritate cu Danemarca şi Groenlanda şi intenţia Uniunii Europeane, în coordonare cu NATO, de a investi pentru apărarea zonei arctice", a spus şeful statului.

Articolul continuă după reclamă

Nicuşor Dan a atătat că, în ceea ce priveşte tarifele, a fost salutată dezescaladarea în declaraţiile publice de cele două părţi. "În consecinţă, în Parlamentul European, continuarea dezbaterilor pentru punerea în practică a ceea ce s-a negociat în iulie 2025. După cum ştiţi, aceste tarife de re-echilibrare ale Uniunii Europeane faţă de importurile din Statele Unite, care sunt suspendate, iar suspendarea urma să expire în 6 februarie 2026, o prelungire cu şase luni acestei suspendări", a anunţat preşedintele.

În ceea ce priveşte Ucraina, Nicuşor Dan a spus că s-a discutat continuarea sprijinului pentru Ucraina şi, în continuarea discuţiei pe care au avut-o la Coaliţia de Voinţă cu multe din ţările care au fost prezente azi, continuarea detalierii planurilor militare în ceea ce priveşte garanţiile de securitate.

Nicuşor Dan a mai arătat că, în ceea ce priveşte Gaza, aici a fost o discuţie în care opiniile au fost mai puţin aliniate, dar, în majoritate, s-a opinat că Europa trebuie să fie implicată în procesul de pace din Gaza şi că e nevoie, atât de la nivelul Uniunii Europene cât şi de la nivelul statelor care au fost invitate, de o negociere cu Statele Unite în ceea ce priveşte carta acestei coaliţii astfel încât ea să fie în concordanţă cu angajamentele internaţionale pe care fiecare din state şi Uniunea Europeană şi le-a luat, Carta ONU şi toate celelalte. Nicuşor Dan a arătat că în 12 februarie va fi un Consiliu European extraordinar, la Maastricht, pe competitivitate.

Nicușor Dan: SUA reprezintă un partener strategic esențial

"Pentru România, Statele Unite reprezintă un partener strategic esenţial pentru securitatea noastră şi acţionăm în consecinţă şi, din fericire, în acest Consiliu această opinie a fost împărtăşită de foarte multe din ţările Uniunii", a declarat şeful statului la Bruxelle, după Consiliul European informal.

El a continuat: "Evident că în ultima perioadă au existat turbulenţe sau discontinuităţi în această relaţie transatlantică, însă există suficiente raţiuni pentru ca ea să continue şi bineînţeles că, aşa cum am spus de mai multe ori, dialogul este extrem de important", a mai spus preşedintele Nicuşor Dan.

Despre evitarea unei decizii privind invitarea în Consiliul Păcii, şeful statului a arătat că România este solidară cu Danemarca şi Groenlanda şi la asta o obligă inclusiv Tratatul Uniunei Europene. "Este o obligaţie de solidaritate între ţările Uniunii. Ce am încercat eu să fac, pentru că a fost emoţie evidentă în momentul ăla, a fost să mă refer la pasul 2 sau pasul 3. În sensul că am încercat să anticipez ce se poate întâmpla dacă fiecare dintre părţile acestei alianţe escaladează şi să spun că e mai bine să revenim la dialog. Şi, din fericire, zilele următoare mi-au dat dreptate. S-a revenit la dialog şi în momentul ăsta putem să vorbim de o abordare constructivă de toate părţile", a mai afirmat şeful statului.

Liderii care au plecat de la summitul UE fără să facă declaraţii

Diverşi lideri din marile ţări europene – printre care cancelarul german Friedrich Merz şi preşedintele francez Emmanuel Macron – au părăsit joi noapte clădirea unde a avut loc Consiliul European fără a vorbi cu presa, un final destul de neobişnuit pentru un summit al liderilor UE, scrie POLITICO.

Acest lucru ar putea însemna că nu sunt multe de spus despre o întâlnire care, uneori, a părut dezamăgitoare după aparenta schimbare de poziţie a preşedintelui american Donald Trump din ziua precedentă. Sau ar putea însemna că puternica demonstraţie de unitate europeană pe care liderii doreau să o proiecteze nu a fost, până la urmă, atât de clară, comentează publicația citată.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ar trebui modificată formula de calcul a impozitului auto? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰