Trump: SUA şi UK au făcut mai mult bine pe planetă decât oricare alte două naţiuni din istoria umanităţii

În a doua zi a vizitei de stat a liderului american în Marea Britanie, preşedintele Donald Trump şi prim-ministrul britanic Keir Starmer au susţinut o conferinţă comună de presă. Cei doi au avut o întrevedere la reşedinţa de la Chequers a premierului, unde au semnat un "acord de prosperitate tehnologică", în cadrul căruia marile firme americane de tehnologie se angajează să investească zeci de miliarde de lire sterline în Regatul Unit, scrie News.ro.

Referindu-se la războiul din Ucraina, premierul britanic a spus că lider rus Vladimir Putin şi-a arătat adevărata faţă, lumea asistând "la şi mai multă vărsare de sânge", în timp ce Trump a repetat că omologul lui de la Moscova l-a dezamăgit.

Starmer l-a îndemnat pe Trump să crească presiunea asupra lui Putin în legătură cu Ucraina, dar preşedintele american şi-a păstrat în general aceleaşi comentarii pe care le face de obicei în legătură cu acest subiect. El a spus din nou că Putin l-a dezamăgit şi că soldaţii ruşi sunt ucişi într-un ritm mai mare decât ucrainenii. Nu a uitat să reafirme că războiul din Ucraina nu ar fi avut loc dacă el ar fi fost preşedinte şi a repetat că a pus capăt la şapte războaie.

Revenind la Ucraina, el le-a spus jurnaliştilor: "Sper că vom avea veşti bune pentru voi în curând". Nu a detaliat, dar de asemenea este o afirmaţie pe care a mai făcut-o.

Trump a mai spus însă că la un moment dat, situaţia "se îndrepta spre un al treilea război mondial", dar acum nu mai este cazul.

Starmer: Putin nu este interesat de pace. Şi-a arătat adevărata faţă

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a subliniat că atacurile continue ale Rusiei asupra Ucrainei arată că Vladimir Putin nu este interesat de pace.

"În ultimele zile, Putin şi-a arătat adevărata faţă, lansând cel mai mare atac de la începutul invaziei, cu şi mai multă vărsare de sânge, şi mai mulţi nevinovaţi ucişi şi încălcări fără precedent ale spaţiului aerian al NATO", a spus Starmer, referindu-se la dronele ruseşti care au intrat în Polonia săptămâna trecută. "Acestea nu sunt acţiunile cuiva care doreşte pacea", a subliniat el.

Starmer a spus că el şi preşedintele Donald Trump au discutat despre cum să "crească presiunea asupra lui Putin pentru a-l determina să accepte un acord de pace durabil".

Trump: SUA şi UK, "unite pentru totdeauna"

Trump a subliniat "legătura de nezdruncinat" dintre Statele Unite şi Regatul Unit, în timp ce el şi Starmer au purtat discuţii la reşedinţa de la ţară a prim-ministrului.

"Statele Unite şi Regatul Unit au făcut mai mult bine pe această planetă decât oricare alte două naţiuni din istoria umanităţii", a afirmat Trump. Cele două ţări sunt "unite pentru totdeauna" şi vor fi prietene pentru totdeauna, a dat el asigurări.

Starmer a spus că noul acord tehnologic pe care l-au semnat "are puterea de a schimba vieţi", în timp ce Trump a spus că acesta reprezintă o asigurare a faptului că Regatul Unit şi SUA "vor conduce următoarea revoluţie tehnologică umăr la umăr".

