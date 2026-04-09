Trump vrea angajamente clare de la NATO în următoarele zile pentru securizarea Strâmtorii Ormuz

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a informat unele ţări membre ale Alianţei că preşedintele american Donald Trump doreşte angajamente concrete din partea lor în următoarele zile pentru o contribuţie la securizarea Strâmtorii Ormuz, au declarat joi agenţiei Reuters trei diplomaţi europeni.

Rutte s-a întâlnit miercuri cu Trump la Washington, în contextul tensiunilor din interiorul Alianţei asupra războiului împotriva Iranului.

"Secretarul general se află contact cu aliaţii asupra discuţiilor sale de la Washington", a declarat joi purtătoarea de cuvânt a NATO, Allison Hart. "Este clar că SUA aşteaptă angajamente şi acţiuni concrete pentru a asigura libertatea de navigaţie în Strâmtoarea Ormuz", a adăugat ea, conform Reuters.

"Noi observăm frustrarea celor de la Washington, dar ei nu s-au consultat cu aliaţii nici înainte, nici după începerea acestui război" împotriva Iranului, a subliniat unul dintre diplomaţii citaţi.

Articolul continuă după reclamă

"NATO în sine nu joacă un rol în războiul împotriva Iranului, dar aliaţii doresc să contribuie la căutarea unor soluţii pe termen lung pentru Strâmtoarea Ormuz. Odată lansate negocierile cu Iranul, aceasta ar putea fi de ajutor", a adăugat acelaşi diplomat.

După ce ţările europene au refuzat cererea lui Trump de a-şi trimite navele de război într-o operaţiune împotriva Iranului pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz, preşedintele american a susţinut că ia în considerare retragerea SUA din NATO.

Mai mult, el nu conteneşte cu criticile la adresa acestei organizaţii, în pofida armistiţiului prin care SUA şi Iranul au acceptat în noaptea de marţi spre miercuri să înceteze atacurile aeriene două săptămâni, timp în care vor căuta o ieşire negociată din război.

"NATO nu a fost acolo când noi am avut nevoie de ei şi nici nu vor fi acolo dacă vom avea din nou nevoie de ei", a scris Trump pe reţeaua sa socială Truth Social după întâlnirea sa de miercuri cu Rutte.

Acesta din urmă, într-un interviu acordat postului CNN după aceeaşi întâlnire, a spus că Trump "este în mod clar dezamăgit de mulţi aliaţi din NATO şi îi pot înţelege punctul de vedere".

Ca represalii în urma războiului declanşat de SUA şi Israel pe 28 februarie, Iranul a permis de atunci doar trecerea selectivă a navelor prin Strâmtoarea Ormuz, dar a acceptat să o redeschidă în urma armistiţiului.

Totuşi, Teheranul a ameninţat miercuri cu retragerea din înţelegerea privind armistiţiul şi cu blocarea din nou a strâmtorii dacă Israelul continuă bombardamentele în Liban.

Miercuri numai 5 nave au traversat strâmtoarea, faţă de 11 în ziua precedentă, înainte de anunţarea armistiţiului. Potrivit Emiratelor Arabe Unite (EAU), circa 230 de petroliere încărcate cu petrol sunt în Golful Persic pregătite să ridice ancora de îndată ce Strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă.

Potrivit WSJ, Donald Trump are în plan să sancţioneze anumite ţări NATO pe care preşedintele american le-a considerat nefolositoare pentru SUA şi Israel în războiul din Iran.

Trupele din ţările NATO considerate nefolositoare pentru efortul militar din Iran ar putea fi relocate în acele state europene care au susţinut mai mult SUA, potrivit surselor citate de jurnaliştii americani. Totuşi, planul pare să fie mai puţin radical decât ameninţările recente ale lui Trump de a retrage complet SUA din Alianţă, ceea ce, prin lege, nu poate face fără aprobarea Congresului.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă gândiţi să împărţiţi maşina şi costurile cu prietenii pentru drumul de Paşte? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰