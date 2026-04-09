Planul lui Trump să pedepsească NATO că nu l-a "ajutat" în Iran. România ar putea ieși câștigătoare

Administrația Trump analizează un plan prin care să sancționeze anumite țări NATO pe care președintele american le-a considerat nefolositoare pentru SUA și Israel în războiul din Iran, susțin oficiali de la Casa Albă, citați de Wall Street Journal .

Trupele din țările NATO considerate nefolositoare pentru efortul militar din Iran ar putea fi relocate în acele state europene care au susținut mai mult SUA, potrivit surselor citate de jurnaliștii americani. Totuși, planul pare să fie mai puțin radical decât amenințările recente ale lui Trump de a retrage complet SUA din Alianță, ceea ce, prin lege, nu poate face fără aprobarea Congresului.

Propunerea, care a fost discutată în ultimele săptămâni și a câștigat sprijin în rândul oficialilor de rang înalt, este încă în stadiu incipient. Este doar una dintre multele idei pe care Casa Albă le ia în calcul pentru a "pedepsi" NATO și reflectă tensiunile tot mai mari dintre administrația Trump și aliații europeni, după decizia președintelui american de a lansa războiul din Iran.

Țările NATO în vizorul lui Trump

SUA au aproximativ 84.000 de soldați staționați în Europa, majoritatea în Germania și Italia, deși numărul exact variază în funcție de exerciții militare și rotații, scrie WSJ. Bazele americane de pe continent sunt esențiale pentru operațiunile militare globale ale SUA și aduc beneficii economice țărilor gazdă prin investiții. Bazele din Europa de Est sunt, de asemenea, un element de descurajare împotriva Rusiei.

Nu este clar ce țări ar putea pierde trupe, dar mai multe membre ale alianței sunt în vizorul lui Trump după ce au refuzat să se implice în războiul din Orientul Mijlociu Spania, singura țară NATO care nu s-a angajat să aloce 5% din PIB pentru apărare, a interzis avioanelor americane implicate în operațiunea din Iran să-i utilizeze spațiul aerian. Oficialii administrației sunt frustrați, de asemenea, și din cauza poziției Germaniei, după ce înalții oficiali ai acesteia au criticat războiul, deși Germania servește drept unul dintre cele mai mari și mai importante centre pentru armata americană în sprijinul operațiunilor sale din Orientul Mijlociu.

Și Italia a blocat pentru scurt timp utilizarea de către SUA a unei baze aeriene din Sicilia, iar guvernul francez a fost de acord să permită SUA să utilizeze o bază în sudul Franței doar după ce a garantat că avioanele care vor ateriza acolo nu sunt implicate în atacurile asupra Iranului.

Pe lângă repoziționarea trupelor, planul ar putea include și închiderea unei baze americane în cel puțin una dintre țările europene, posibil în Spania sau Germania.

Cum ar putea profita România

Printre țările care ar putea beneficia de pe urma acestui plan, pentru că sunt considerate susținătoare, sunt Polonia, România, Lituania și Grecia. Aceste state din Europa de Est au unele dintre cele mai mari cheltuieli pentru apărare din alianță și au fost printre primele care au anunțat că vor sprijini o coaliție internațională pentru monitorizarea Strâmtorii Ormuz. După izbucnirea războiului, România a aprobat rapid cererile SUA pentru a permite folosirea bazelor sale de către Forțele Aeriene americane.

Luni, Trump a spus că este foarte dezamăgit de NATO și că refuzul alianței de a sprijini SUA în războiul din Iran reprezintă "o pată care nu va dispărea niciodată". Președintele a atacat frecvent alianța, ba chiar a amenințat că SUA s-ar putea retrage complet.

Luna trecută, pe platforma sa Truth Social, Trump a scris că țările membre "NU AU FĂCUT ABSOLUT NIMIC PENTRU A AJUTA” în războiul din Iran și a adăugat: "SUA NU AU NEVOIE DE NATO". De cealaltă parte, oficialii europeni spun că nu au fost consultați înainte de izbucnirea războiului, ceea ce a îngreunat coordonarea răspunsului militar în primele zile.

