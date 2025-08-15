Turist prins furând 5 pietre şi un fragment de cărămidă din situl arheologic Pompeii. Va plăti scump

Un turist scoţian în vârstă de 51 de ani a fost acuzat că a încercat să fure artefacte din Pompeii în timpul unei vizite la situl arheologic din apropiere de Napoli, a precizat poliţia italiană, potrivit DPA.

Turist prins furând 5 pietre şi un fragment de cărămidă din situl arheologic Pompeii - Shutterstock

Miercuri, un ghid turistic l-a văzut pe acest bărbat cum ridică de pe jos mai multe fragmente şi le pune în rucsac, a precizat poliţia italiană.

Ghidul a anunţat personalul de securitate, iar ulterior, bărbatul a fost oprit de poliţişti în apropierea gării. În rucsacul acestuia, poliţiştii au găsit cinci pietre şi un fragment de cărămidă pe care le-ar fi luat din situl cu o vechime de aproape 2000 de ani.

Bărbatul a fost acuzat de furt în formă agravantă, iar artefactele au fost restituite parcului arheologic.

Oraşul antic Pompeii a fost îngropat sub cenuşă vulcanică în anul 79 d.Hr în urma erupţiei muntelui Vezuviu.

În astfel de cazuri, amenzile se ridică la 1.500 de euro, iar făptaşii riscă până la 6 ani de închisoare.

