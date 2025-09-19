Emmanuel Macron a inaugurat astăzi noile turnuri ale Catedralei parisiene Notre Dame . Preşedintele a făcut un tur de onoare al bisericii simbol al Parisului. Turnurile vor fi redeschise şi pentru public în acest weekend, după şase ani şi jumătate de la incendiul care a nimicit clădirea în anul 2019. Notre Dame a devenit cel mai interesant obiectiv turistic din Franţa după renovare: peste opt milioane de oameni au vizitat deja catedrala în ultimele luni.

424 de trepte a trebuit să urce Emmanuel Macron pentru a urca până la clopotnița de la Notre-Dame. A fost primul vizitator al turnurilor nordic și sudic ale celebrei catedrale, la aproape șase ani și jumătate după incendiul care a distrus o mare parte din catedrala simbol a Franţei.

"Putem spune că de aici avem o privelişte cu adevărat excepţională asupra Parisului şi unul dintre cele mai frumoase locuri din care să admiri capitala", spune Julie Schafir, şefă de proiect.

Vizita începe cu turnul sudic, cu urcarea în clopotniţă, anterior inaccesibilă pentru vizitatori. Turiştii ajung apoi pe terasele care ating înălţimea de 69 de metri, apoi descoperă cele două clopote principale ale catedralei, unul dintre ele botezat "Emmanuel", are o greutate de peste 13 tone și răsună doar la evenimente importante. Taxa de vizitare pentru cele două turnuri este acum de 16 euro faţă de 10 euro cât era înainte de incendiu. Dar partea principală a Catedralei poate fi vizitată gratuit.

Notre Dame va fi redeschisă complet publicului în decembrie. Reconstrucţia ei după incendiul devastator din 2019 a costat aproape un miliard de euro.

