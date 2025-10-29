Cum arată noile monede de 2 € monnaiedeparis.fr

Alegerea acestui monument de către Monnaie de Paris (Monetaria din Paris) nu este nesemnificativă. Catedrala gotică, care a suferit un incendiu devastator în 2019, a fost redeschisă publicului în 2024, după mai mulți ani de lucrări de restaurare.

Pe site-ul său web, instituția explică faptul că onorează "în acest an redeschiderea Notre-Dame de Paris pentru public prin baterea unei monede comemorative de 2 euro, imortalizând liniile acestei bijuterii a artei gotice".

"Ca toți francezii, am fost profund mișcați de incendiul de la Notre-Dame. La aproape un an de la redeschidere, aceasta este o modalitate de a celebra toți artizanii și meșteșugarii care au fost implicați în restaurare", a explicat Marc Schwartz, directorul general al Monnaie de Paris, pentru Le Parisien .

