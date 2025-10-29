Antena Meniu Search
Foto Cum arată noile monede de 2 € pe care apare Catedrala Notre-Dame. "Ca toți francezii, am fost profund mișcați"

În semn de omagiu adus bijuteriei artei gotice recent restaurate după incendiul din 2019, Monnaie de Paris va pune treptat în circulație 20 de milioane de exemplare ale acestei monede comemorative.

de Redactia Observator

la 29.10.2025 , 13:58
Notre-Dame din Paris Catedrala Notre-Dame din Paris - Shutterstock Galerie (2)

După ce a înviat după incendiul care a devastat-o în 2019 "foarte vechea catedrală" va cunoaște o a doua tinerețe strălucitoare pe monedele de doi euro, în urma recentei sale reconstrucții.

Monetăria din Paris a prezentat o monedă de doi euro purtând imaginea Notre-Dame de Paris, înfățișând fațada legendarei catedrale pe avers, conform Le Parisien. Această monedă comemorativă va fi pusă treptat în circulație, cu un tiraj de 20 de milioane de exemplare.

Cum arată noile monede de 2 €

monnaiedeparis.fr

Alegerea acestui monument de către Monnaie de Paris (Monetaria din Paris) nu este nesemnificativă. Catedrala gotică, care a suferit un incendiu devastator în 2019, a fost redeschisă publicului în 2024, după mai mulți ani de lucrări de restaurare.

Pe site-ul său web, instituția explică faptul că onorează "în acest an redeschiderea Notre-Dame de Paris pentru public prin baterea unei monede comemorative de 2 euro, imortalizând liniile acestei bijuterii a artei gotice".

"Ca toți francezii, am fost profund mișcați de incendiul de la Notre-Dame. La aproape un an de la redeschidere, aceasta este o modalitate de a celebra toți artizanii și meșteșugarii care au fost implicați în restaurare", a explicat Marc Schwartz, directorul general al Monnaie de Paris, pentru Le Parisien .

