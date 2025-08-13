Tusk: "Rusia vrea să includă în negocierile cu SUA reducerea numărului de trupe americane în Europa"

"Am auzit în ultimele zile că rușii ar dori foarte mult să includă discuții despre reducerea prezenței NATO, de exemplu în Polonia, în negocierile despre viitorul Ucrainei", a spus Tusk, cu două zile înaintea summitului pe care-l vor avea în Alaska președinții rus și american, Vladimir Putin și Donald Trump.

Polonia se aşteaptă să fie ultima ţară din Europa din care SUA să-şi retragă trupele

"De aceea este atât de important să construim un grup puternic și unit de state, atât în relația cu Rusia, cât și în relația cu aliați precum SUA", a indicat premierul liberal polonez. Viceministrul polonez al Apărării, Pawel Zalewski, a declarat în urmă cu două săptămâni că Polonia se așteaptă să fie ultima țară din Europa de unde SUA să-și retragă trupe, în timp ce Washingtonul examinează reducerea prezenței militare americane pe întregul continent.

"Toate discuțiile pe care le avem cu americanii indică faptul că Polonia este ultima țară din care americanii ar dori să își retragă" trupe, a susținut oficialul polonez, într-un interviu pentru Reuters. Potrivit acestuia, există un raționament strategic care să justifice prezența trupelor americane în Polonia, pe flancul estic al NATO, ca element de descurajare împotriva Rusiei după invazia în Ucraina.

În condițiile reducerii bugetului Pentagonului, diminuarea prezenței militare americane în Europa ar putea elibera resurse care eventual să fie realocate pentru regiunea Indo-Pacific, pe care oficialii administrației Trump o consideră mai importantă strategic pentru SUA. Aproximativ 100.000 de soldați americani sunt în prezent staționați în Europa.

