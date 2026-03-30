Autoritățile ucrainene au raportat existența unei rețele de recrutare care operează în anumite părți ale Europei de Est, inclusiv în Bulgaria, despre care se presupune că este implicată în organizarea de activități de sabotaj și destabilizare în sprijinul intereselor rusești.

Ucraina avertizează că Rusia operează o reţea de recrutare în Europa de Est, cu implicarea organizaţiei Wagner - Profimedia

Informația a fost publicată de Ukrinform, citând Centrul pentru Combaterea Dezinformării din Ucraina, sub egida Consiliului Național de Securitate și Apărare, relatează agenţia Novinite.

Conform sursei citate, persoane din Bulgaria, Moldova, Serbia și alte țări din regiune sunt vizate cu oferte de "bani ușori", de obicei între 300 și 500 de dolari. Se spune că recrutorii promit, de asemenea, călătorii complet finanțate, încadrând participarea ca oportunități de turism, agrement sau aventură.

În spatele acestor oferte se află însă un sistem structurat de recrutare. Cei care acceptă sunt duși la centre de antrenament, unde sunt instruiți în utilizarea dronelor, a dispozitivelor incendiare și a metodelor de rezistență sau confruntare cu forțele de poliție în timpul demonstrațiilor de masă.

Se presupune că antrenamentul este condus de instructori legați de fosta organizație militară privată Wagner. După finalizarea pregătirii, recruții sunt apoi detașați în diferite țări europene cu scopul de a participa la operațiuni hibride, conform evaluării ucrainene.

Oficialii ucraineni susțin în continuare că implicarea foștilor membri ai Wagner permite Rusiei să se bazeze pe experiența sa în luptă atunci când desfășoară activități în afara propriului teritoriu. Acest lucru, spun ei, permite, de asemenea, Moscovei să își extindă raza de acțiune operațională, menținând în același timp o negare plauzibilă și limitând atribuirea directă statului.

De altfel, recrutorii grupului de mercenari Wagner au devenit unul dintre principalele instrumente pentru sabotajele organizate de Kremlin în Europa, potrivit unor oficiali ai serviciilor secrete occidentale, dezvăluite de publicaţia Financial Times în luna februarie a acestui an.

Deşi statutul grupului de mercenari este în prezent incert, specialiştii Wagner a căror misiunea a fost în trecut de a-i convinge pe tinerii din regiunile îndepărtate ale Rusiei să lupte în Ucraina, au fost însărcinaţi cu recrutarea de europeni vulnerabili din punct de vedere economic pentru a comite acte de violenţă pe teritoriile ţărilor membre ale NATO, potrivit surselor citate.

Situaţia grupului a rămas învăluită în mister după rebeliunea eşuată împotriva conducerii militare ruse în iunie 2023. Agenţia de informaţii militare a Rusiei (GRU) "utilizează talentul disponibil", a declarat un oficial al serviciilor secrete occidentale, referindu-se la reţeaua Wagner. Atât GRU, cât şi Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) au devenit foarte active în căutarea unor potenţiali agenţi în Europa pentru a semăna haos, potrivit FT.

Financial Times subliniază că, în ultimii doi ani, Kremlinul a extins o campanie de sabotaj în întreaga Europă, cu scopul de a slăbi hotărârea puterilor occidentale în sprijinul acordat Ucrainei şi de a provoca tulburări sociale. Pentru GRU, reţeaua Wagner s-a dovedit a fi un instrument deosebit de eficient, deşi rudimentar, pentru a realiza acest lucru, au declarat oficiali de rang înalt din serviciile de informaţii europene pentru ziarul britanic.

