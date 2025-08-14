Trupele ucrainene au stabilizat câmpul de luptă în sectorul de front din regiunea estică Doneţk unde trupele ruse au reuşit săptămâna aceasta o înaintare surprinzătoare, a declarat joi guvernatorul regional, transmite Reuters, citată de Agerpres.

- Ucraina crede că a stabilizat frontul după ce ruşii au reuşit să străpungă apărarea în Doneţk - Profimedia

Potrivit surselor ucrainene, în special bloguri militare, mici grupuri de infanterie ruse au pătruns pe două culoare înguste pe o distanţă de circa 10 kilometri către principala linie defensivă a armatei ucrainene din apropierea oraşului garnizoană Dobropilia. Această situaţie a provocat temeri cu privire la o străpungere rusească mai amplă care să ameninţe mai multe oraşe cheie şi chiar întreaga parte a provinciei Doneţk rămasă sub control ucrainean.

Ucraina a trimis unităţi Azov în Doneţk

Această ofensivă surpriză a armatei ruse, deşi limitată ca anvergură, pare să urmărească creşterea presiunii asupra Kievului înaintea summitului pe care îl vor avea vineri în Alaska preşedinţii rus şi american, Vladimir Putin şi Donald Trump. "Situaţia din sectorul Dobropilia s-a stabilizat" între timp, a scris joi pe reţeaua Telegram guvernatorul regiunii Doneţk, Vadim Filaşkin. "Cu ajutorul eforturilor eroice ale forţelor noastre de apărare, linia frontului rezistă cu încredere", a susţinut el.

Armata ucraineană, care a căutat să minimalizeze străpungerea reuşită de unităţile ruse, a trimis forţe suplimentare în zonă, inclusiv unităţi ale batalionului de elită Azov, format din soldaţi căliţi în luptele cu armata rusă. Ofensiva rusească a alimentat criticile la adresa comandamentului armatei ucrainene, deşi opţiunile tactice ale acestuia sunt limitate de criza de efective de luptă cu care se confruntă această armată ce are în faţă un inamic mai numeros şi chiar mai bine echipat, în pofida ajutorului militar occidental oferit Ucrainei.

Un analist militar ucrainean, Konrad Muzika, a scris pe reţeaua socială X că unităţile ruseşti au obţinut "câştiguri minime" în zonă miercuri, dar au avansat puţin mai spre sud, în apropierea oraşului strategic Pokrovsk, pe care încearcă de mai mult timp să-l încercuiască.

