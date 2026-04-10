Ucraina primește combustibil din Golf în schimbul sprijinului militar. Anunțul lui Zelenski

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că țara sa va primi combustibili fosili din partea statelor din Golf, în schimbul sprijinului oferit în domeniul apărării, potrivit Politico, relatează News.ro.

de Redactia Observator

la 10.04.2026 , 18:08
Kievul a încheiat pacturi de apărare cu Arabia Saudită, Qatar şi Emiratele Arabe Unite în martie, dar detaliile acestor acorduri nu au fost dezvăluite la momentul respectiv. La acea vreme, roiurile de drone iraniene loveau regiunea ca răspuns la atacurile americane şi israeliene.

Aliaţii din Orientul Mijlociu ai Washingtonului au apelat la Kiev pentru ajutor: doreau experienţa Ucrainei în combaterea dronelor, acumulată în cei patru ani de război cu Rusia.

Luna trecută, Zelenski a trimis peste 200 de soldaţi ucraineni din unităţile sale anti-drone în Orientul Mijlociu pentru a ajuta aceste ţări să respingă dronele Shahed ieftine ale Iranului: o variantă a celor cu care s-a confruntat Ucraina din partea Rusiei.

Vineri, Zelenski a explicat acordurile de apărare într-o conferinţă de presă. "Am încheiat acorduri pe zece ani cu trei ţări", a precizat el, adăugând că, în schimbul împărtăşirii experienţei sale în luptă, Kievul va primi rachete de interceptare, asistenţă financiară şi, cel mai important, livrări de petrol şi motorină.

"În unele cazuri, primim ţiţei care va fi livrat rafinăriilor din Europa pentru prelucrare", a spus Zelenski. "În altele, vorbim despre produse finite, motorină", a anunţat el.

Kievul se confruntă cu o penurie masivă de combustibil, din cauza atacurilor persistente ale Rusiei asupra depozitelor de combustibil şi a pericolului de a păstra cantităţi masive de combustibil într-o ţară aflată sub atac.

Preţurile la gazul ucrainean au crescut, de asemenea, vertiginos, în timp ce guvernul a recunoscut că se bazează pe furnizori străini pentru aproximativ 85% din stocurile sale de combustibil. POLITICO a relatat anterior modul în care soldaţii ucraineni raţionalizează motorina - utilizată pentru a alimenta maşinile de război mai grele, precum tancurile şi alte vehicule blindate de pe linia frontului.

Zelenski a adăugat că a asigurat suficient combustibil pentru anul viitor şi că sunt în curs de negociere acorduri similare cu Oman, Kuweit şi Bahrain.

Premieră după 12 ani! Decizia luată de miliardarul Ahmetov după ce i-a adus un ultim omagiu lui Mircea Lucescu
Răzvan Lucescu a stat 16 ore în picioare și a salutat fiecare om la priveghi. Reacția celor din jur: „A avut puterea asta”
„Când era mic, Mircea Lucescu a ținut cu Steaua”. Cine e antrenorul care l-a refuzat la juniorii Stelei
Răsturnare de situaţie în cazul româncei care a fugit cu biletul de loterie de 500.000 de euro. Premiul nu a fost validat
Bebelușul unui român, găsit printre droguri, mucegai și gunoaie. Scene greu de imaginat în Roma
