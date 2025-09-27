Ucraina suspectează Ungaria de survolarea spaţiului aerian cu drone. Budapesta: "Zelenski o ia razna"

Ucraina suspectează Ungaria de faptul că a desfăşurat zboruri de drone de recunoaştere în spaţiul aerian ucrainean, acuză vineri preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski. Budapesta neagă incidentul, iar ministrul de externe al Ungariei spune că preşedintele ucrainean "o ia razna" din cauza sentimentelor antimaghiare.

Ucraina suspectează Ungaria de survolarea spaţiului aerian cu drone - Profimedia

Volodimir Zelenski face acest anunţ în urma unei reuniuni cu comandantul armatei ucrainene Oleksandr Sîrski, şeful Statului Major General Andrii Hnatov, ministrul Apărării Denîs Şmîhal şi adjunctul şefului său de cabinet Pavlo Palisa, precizează el, conform news.ro.

El nu dezvăluie despre câte incidente este vorba şi nici perioada în care au avut loc.

