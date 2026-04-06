Ucraina vrea să dezvolte un sistem revoluţionar de apărare antiaeriană. Va înlocui Patriot-ul american

Fire Point, producătorul rachetei de croazieră Flamingo din Ucraina, poartă discuții cu companii europene pentru a lansa un nou sistem de apărare antiaeriană până anul viitor, a declarat un director executiv pentru Reuters, care comentează luni că un astfel de sistem ar reprezenta o alternativă ieftină la sistemul Patriot, din ce în ce mai greu de procurat.

În condițiile în care guvernele încearcă să-și apere spațiul aerian și în contextul în care războaiele din Ucraina și Iran seamănă instabilitate globală, cofondatorul și designerul șef al Fire Point, Denîs Știlierman, a declarat că își propune să reducă costul interceptării unei rachete balistice la sub 1 milion de dolari.

Știlierman a mai afirmat că Fire Point așteaptă aprobarea guvernului pentru o investiție din partea unui conglomerat din Orientul Mijlociu care a evaluat compania la 2,5 miliarde de dolari și care ar deschide calea către noi oportunități de afaceri, printre care lansări de sateliți pe orbita joasă a Pământului.

Ani de expertiză acumulați pe câmpul de luptă împotriva forțelor ruse au făcut din Ucraina un inovator de top în ceea ce privește tehnologia de apărare low-cost. Odată cu izbucnirea războiului în Golf, Kievul a valorificat această expertiză pentru a semna acorduri de securitate cu guvernele din întreaga regiune.

Multe firme de apărare ucrainene încearcă acum să își exporte surplusul de capacitate și să profite de explozia globală a cheltuielilor militare. Deși guvernul a relaxat recent restricțiile la export din timpul războiului, fiecare acord propus este încă supus unor verificări stricte și aprobării statului.

Dezvoltarea unei alternative la sistemul Patriot

Ucraina și multe alte națiuni aliate cu Occidentul se bazează într-un grad foarte mare pe sistemul Patriot, fabricat în SUA, pentru a opri rachetele balistice. Însă rachetele Patriot sunt din ce în ce mai puține, pe fondul desfășurării extinse în Golf împotriva atacurilor iraniene. Iar singurul sistem antibalistic din Europa, cel italo-francez SAMP/T, este produs în cantități relativ mici.

Pentru a doborî un proiectil balistic, sistemul Patriot - fabricat de Raytheon și Lockheed Martin - necesită adesea două sau trei rachete de apărare antiaeriană, fiecare costând câteva milioane de dolari, a explicat Știlierman. "Dacă putem reduce costul la mai puțin de 1 milion de dolari, va fi... o schimbare revoluționară în soluțiile de apărare antiaeriană. Intenționăm să interceptăm prima rachetă balistică la sfârșitul anului 2027", a declarat el într-un interviu.

Știlierman a refuzat să identifice companiile europene implicate în discuțiile pentru dezvoltarea noului sistem, dar a spus că Fire Point este 'profund interesată' de colaborarea în domeniul radarelor, al căutării țintelor pentru rachete și al sistemelor de comunicații - domenii în care îi lipsește expertiza. Companii europene, între care Weibel, Hensoldt, SAAB și Thales, au soluții radar bune, a remarcat el.

Fondată după invazia Rusiei în Ucraina, în 2022, compania Fire Point este cel mai mare producător ucrainean de drone cu rază lungă de acțiune utilizate în majoritatea atacurilor efectuate mult în interiorul teritoriului inamic. În ultimele luni, racheta sa de croazieră cu rază lungă de acțiune FP5 - cunoscută sub numele de Flamingo - a fost folosită și pentru a lovi instalații militare și fabrici de armament rusești, inclusiv o fabrică de rachete balistice aflată la aproape 1.400 km în interiorul teritoriului rus.

Știlierman a declarat că Fire Point se află acum în etapele finale de dezvoltare a două rachete balistice supersonice. Racheta FP-7, mai mică, cu o rază de acțiune de aproximativ 300 km, va avea prima sa desfășurare militară 'în viitorul apropiat', a spus el, descriind-o ca fiind similară cu sistemul balistic cu rază scurtă de acțiune ATACMS al companiei americane Lockheed Martin.

Racheta FP-9, mai mare, capabilă să transporte o încărcătură de 800 de kilograme până la 850 km, urmează să intre în teste și ar plasa Moscova în raza de acțiune a arsenalului balistic al Ucrainei, a adăugat el.

Știlierman a declarat că atacurile asupra Moscovei, care este înconjurată de unele dintre cele mai formidabile sisteme de apărare aeriană din lume, ar provoca o "schimbare majoră în mentalitatea rușilor și a conducătorilor Rusiei". Ministerul Apărării rus nu a răspuns la o solicitare de comentarii din partea Reuters.

Fabian Hoffmann, expert în rachete și cercetător senior la Colegiul Universitar de Apărare din Norvegia, a declarat că, deși Rusia are experiență în doborârea cu succes a rachetelor ATACMS, utilizarea pe scară mai largă a rachetelor balistice ar putea suprasolicita apărarea antiaeriană rusească, deja afectată de atacuri ucrainene.

Și, deși obiectivul Fire Point pentru 2027 de a lansa un sistem de apărare antiaeriană low-cost este unul 'ambițios', Hoffmann este de părere că, dincolo de propriile nevoi militare ale Ucrainei, ar exista o cerere puternică din partea guvernelor, chiar dacă rata distrugerii de rachete ar fi mai puțin eficientă decât cea a sistemului Patriot.

O companie de sateliți, cu investiții din EAU

Autoritatea antimonopol din Ucraina are termen până în jurul lunii octombrie pentru a decide cu privire la achiziția propusă, în valoare de 760 de milioane de dolari, a unei participații de 30% din Fire Point de către un investitor din Orientul Mijlociu, a declarat Știlierman. Mass-media ucraineană a identificat acest investitor drept firma de apărare din Emiratele Arabe Unite, Edge Group.

Edge Group și autoritățile antimonopol din Ucraina nu au răspuns la o solicitare de comentarii formulată de Reuters. Investiția ar fi primul pas al unui proiect de construire a unui terminal de lansare spațială în Emiratele Arabe Unite, cu scopul de a stabili în cele din urmă o constelație de sateliți europeni pe orbită joasă. Știlierman a declarat că amplasarea EAU lângă Oceanul Indian și condițiile geografice sunt favorabile pentru lansări spațiale.

'Am construit o mașinărie care 'înfășoară' fibra de carbon pentru a crea carcasa unui booster (motor) mare și solid de rachetă - pentru lansarea sateliților' pe orbită, a declarat Știlierman, care a menționat că proiectul este încă în stadiul conceptual, deși există deja acorduri 'cu câteva companii occidentale'.

Indiferent dacă acordul cu Emiratele Arabe Unite va continua sau nu, Știlierman a declarat că Fire Point nu va atrage alți investitori decât după ce va testa cu succes sistemul său de apărare antirachetă, care va utiliza racheta FP7 a companiei. Între timp, de Fire Point sunt interesate state din Golf pentru achiziționarea de drone, iar compania ucraineană așteaptă aprobarea guvernului de la Kiev pentru a începe exporturile. Știlierman a indicat că firma are capacitatea lunară de a exporta până la 2.500 de drone cu rază lungă de acțiune.

Exportarea rachetei Flamingo, însă, este mult mai dificilă din cauza barierelor de reglementare, a spus el. Fire Point afirmă că produce sute de drone de atac cu rază lungă de acțiune pe zi, fiecare costând aproximativ 50.000 de euro pentru a fi produsă, și trei rachete Flamingo, la un cost de aproximativ 600.000 de euro bucata. Știlierman a recunoscut unele probleme de 'blocaj' cu rachetă Flamingo, inclusiv în ceea ce privește producția de motoare.

Fire Point va crește producția modelului Flamingo atunci când un nou motor, produs chiar în fabrică, va intra în producție de masă în octombrie și o fabrică de combustibil pentru rachete din Danemarca va fi pusă în funcțiune la sfârșitul acestui an, a spus el. Fabrica așteaptă două aprobări finale din partea autorităților daneze.

