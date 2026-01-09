UE aprobă acordul cu Mercosur: Podul Europei, blocat de fermieri francezi şi germani, proteste şi în Polonia
În ciuda opoziției Franței şi Poloniei, majoritatea statelor membre UE au aprobat acordul pentru tratatul cu Mercosur, blocul economic latino-american format din Brazilia, Argentina, Uruguay și Paraguay. Tratatul ar elimina taxele vamale și ar facilita comerțul între cele două regiuni. Acodul a stârnit proteste în Franța și în alte țări europene, mai ales din partea agricultorilor, care se tem de concurența externă și de importurile masive și ieftine de carne din America de Sud. În urma veştii, fermierii francezi şi germani au blocat Podul Europei din Strasbourg, iar cei polonezi şi italieni au ieşit în stradă.
Acordul UE-Mercosur, aprobat de UE prin majoritate calificată. Polonia, Franţa, Austria, Irlanda şi Ungaria au votat împotrivă
Chiar dacă Franța și câteva alte țări s-au opus, majoritatea statelor din Uniunea Europeană au dat undă verde azi pentru tratatul comercial dintre UE și Mercosur (Brazilia, Argentina, Uruguay, Paraguay şi Bolivia). Acordul a fost aprobat de UE prin majoritate calificată într-un vot preliminar. Polonia, Franţa, Austria, Irlanda şi Ungaria au votat împotrivă în timp ce Belgia s-a abţinut.
Ce urmează
Şefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ar putea merge luni, 12 ianuarie, în Paraguay pentru a semna acest acord. După semnare, tratatul trebuie aprobat și de Parlamentul European, în următoarele săptămâni. Votul ar putea fi foarte strâns, pentru că fiecare țară are interesele ei. În Franța, agricultorii fac presiuni mari pentru ca tratatul să fie respins. Guvernul francez a transmis azi că "lupta nu s-a terminat", chiar dacă UE a dat undă verde.
Agricultorii francezi au protestat în cursul dimineții cu tractoare pe șoseaua de centură a Parisului şi au blocat drumuri importante spre Belgia. Aproximativ 50 de tractoare aparţinând unor fermieri francezi, susţinuţi de colegii lor germani, au blocat vineri Podul Europei din Strasbourg, care leagă oraşul francez de oraşul german Kehl, de cealaltă parte a Rinului.
Fermierii francezi şi germani au blocat Podul Europei din Strasbourg
Potrivit jurnaliştilor AFP, protestatarii au ajuns pe Podul Europei din Strasbourg în jurul orei 11:00. Pe tractoarele lor, erau afişate pancarte pe care se putea citi: "Nu Mercosur", "Înnebunim", "Vrem să trăim" şi "Nicio ţară fără fermieri". Alte sloganuri proclamau "Nu sacrificării", o aluzie la sacrificarea sistematică a efectivelor de bovine afectate de dermatoza nodulară.
În timp ce Guvernul condus de cancelarul Friedrich Merz este pro-Mercosur, fermierii germani "au aceleaşi probleme ca şi noi în Franţa şi sunt împotriva acestuia", deoarece acest acord "este o lovitură mortală", a declarat Paul Fritsch.
Acordul pune în pericol "viitorul nostru ca fermieri. Nu putem concura cu aceste produse ieftine. Nu suntem competitivi în niciun fel", a adăugat Manuel Bockelt, un fermier german în vârstă de 45 de ani, originar din Bavaria. "Avem atât de multe reglementări... şi apoi aceste produse ieftine care nu îndeplinesc deloc standardele noastre provin din Brazilia, Mercosur, America de Sud", a adăugat Manuel Bockelt.
O majoritate calificată a statelor membre UE a aprobat vineri acordul de liber schimb cu Mercosur, în ciuda furiei fermierilor şi a opoziţiei Franţei. Graţie acestei aprobări, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ar putea călători în Paraguay chiar luni pentru a semna acest acord comercial cu America Latină.
"Străzile ar trebui să fie pline de cetăţeni care ne susţin", a spus Fritsch, adăugând că nu înţelege cum poate populaţia să accepte "carne care vine de la mii de kilometri distanţă, unde animalele au fost tratate cu hormoni şi nu au aceleaşi standarde ca noi".
Tractoarele au blocat vineri Milano
Au fost proteste ale fermieilor şi în Italia. Zeci de vehicule agricole cu steaguri tricolore au sosit în Piazza Duca d'Aosta, în faţa Consiliului regional al Lombardiei, au claxonat şi au descărcat baloţi de fân. Demonstraţia a fost organizată de Coapi and Riscatto agricolo Lombardia pentru a se opune semnării Tratatului, care, susţin ei, ar încurajează speculaţiile şi îi pedepsesc pe cetăţenii şi fermierii din Europa şi America de Sud.
Fermierii cer un preţ corect pentru producători şi consumatori, şi controale eficiente şi serioase împotriva trusturilor şi speculanţilor.
Mii de agricultori polonezi, în marş de protest la Varşovia
Mii de agricultori polonezi au început vineri marşuri de protest la Varşovia faţă de acordul cu Mercosur, o mobilizare care se va extinde în alte oraşe şi beneficiază de sprijinul preşedintelui Karol Nawrocki şi al guvernului premierului Donald Tusk. Amândoi s-au exprimat împotriva acestui tratat, deşi sunt în tabere politice opuse.
Sute de tractoare care fuseseră parcate la periferia capitalei poloneze s-au îndreptat spre centrul Varşoviei imediat ce au fost anunţate rezultatele votului de la Bruxelles. Totuşi, poliţia a împiedicat tractoarele agricultorilor să intre în centrul oraşului, având în vedere interdicţia explicită emisă de primarul pro-european Rafal Trzaskowski (ce a pierdut anul trecut alegerile prezidenţiale), care a autorizat doar un marş pe jos. Dar şi acest marş a degenerat în ciocniri şi incidente violente.
Pe parcursul zilei, pe măsură ce veneau ştirile de la Bruxelles, mai mulţi membri ai guvernului polonez şi-au reafirmat opoziţia faţă de semnarea acordului cu Mercosur. La rândul său, preşedintele Karol Nawrocki, care s-a întâlnit în cursul dimineţii cu mai mulţi reprezentanţi ai sindicatelor agricole, a declarat că, pe lângă un proiect de lege pe care deja l-a propus "pentru a proteja funcţia productivă a zonelor rurale", intenţionează să sesizeze Curtea Constituţională pentru a încerca să oprească implementarea acordului cu Mercosur în Polonia.
De ce este important tratatul UE - Mercosur
Negocierea acordului comercial între UE şi blocul Mercosur se desfăşoară încă din anul 1999. Aceste negocieri au fost conduse de Comisia Europeană în numele statelor UE. Germania, ţară cu o economie axată pe exportul de produse industriale, se numără printre cele interesate de încheierea acordului comercial cu Mercosur, ce ar înlesni accesul acestor produse pe piaţa sud-americană, acesta fiind şi un argument al Comisiei Europene în favoarea acordului.
În contrapartidă, produsele agricole sud-americane, care în general beneficiază de un avantaj de cost în faţa celor europene, vor putea pătrunde mai uşor pe piaţa UE în virtutea acestui acord, situaţie care dezavantajează fermierii europeni şi statele UE cu sectoare agricole puternice, precum Franţa.
Totuși, la nivel diplomatic, tratatul este considerat un instrument important pentru consolidarea relațiilor economice între UE și America Latină, într-un moment în care alte mari puteri, precum SUA şi China, își consolidează influența în regiune.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰