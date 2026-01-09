UE aprobă acordul cu Mercosur: Podul Europei, blocat de fermieri francezi şi germani, proteste şi în Polonia

Proteste ale fermierilor europeni faţă de acodul UE cu Mercosur, 9 ianuarie 2026 Profimedia

Fermierii francezi şi germani au blocat Podul Europei din Strasbourg

Potrivit jurnaliştilor AFP, protestatarii au ajuns pe Podul Europei din Strasbourg în jurul orei 11:00. Pe tractoarele lor, erau afişate pancarte pe care se putea citi: "Nu Mercosur", "Înnebunim", "Vrem să trăim" şi "Nicio ţară fără fermieri". Alte sloganuri proclamau "Nu sacrificării", o aluzie la sacrificarea sistematică a efectivelor de bovine afectate de dermatoza nodulară.

În timp ce Guvernul condus de cancelarul Friedrich Merz este pro-Mercosur, fermierii germani "au aceleaşi probleme ca şi noi în Franţa şi sunt împotriva acestuia", deoarece acest acord "este o lovitură mortală", a declarat Paul Fritsch.

Acordul pune în pericol "viitorul nostru ca fermieri. Nu putem concura cu aceste produse ieftine. Nu suntem competitivi în niciun fel", a adăugat Manuel Bockelt, un fermier german în vârstă de 45 de ani, originar din Bavaria. "Avem atât de multe reglementări... şi apoi aceste produse ieftine care nu îndeplinesc deloc standardele noastre provin din Brazilia, Mercosur, America de Sud", a adăugat Manuel Bockelt.

O majoritate calificată a statelor membre UE a aprobat vineri acordul de liber schimb cu Mercosur, în ciuda furiei fermierilor şi a opoziţiei Franţei. Graţie acestei aprobări, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ar putea călători în Paraguay chiar luni pentru a semna acest acord comercial cu America Latină.

"Străzile ar trebui să fie pline de cetăţeni care ne susţin", a spus Fritsch, adăugând că nu înţelege cum poate populaţia să accepte "carne care vine de la mii de kilometri distanţă, unde animalele au fost tratate cu hormoni şi nu au aceleaşi standarde ca noi".