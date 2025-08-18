Incendiile de vegetație continuă să facă ravagii în Peninsula Iberică, unde temperaturile extreme alimentează focarele deosebit de periculoase. În Spania, patru pompieri și-au pierdut viața în timp ce luptau cu flăcările, iar mii de oameni au fost evacuați. Și Portugalia este grav afectată, cu peste 139.000 de hectare distruse, guvernul cerând ajutor european.

Peninsula Iberică traversează una dintre cele mai dificile veri din ultimii ani. Temperaturile extreme și seceta prelungită au transformat vegetația într-un combustibil perfect pentru incendiile devastatoare.

Luni, autoritățile spaniole au confirmat moartea unui pompier după ce camionul său s-a răsturnat în regiunea Castilla y Leon. Tragedia ridică bilanțul victimelor din rândul salvatorilor la patru, în mai puțin de o săptămână.

Patru pompieri au murit în Spania

Jaime Aparicio, în vârstă de 37 de ani, și Abel Ramos, 35 de ani, ambii pompieri voluntari, au fost prinși de flăcări în provincia Leon, în timp ce încercau să creeze fâșii de protecție. Cei doi au fost surprinși de un foc care se propaga din două direcții. Abel a murit marți, iar Aparicio două zile mai târziu, după ce suferise arsuri pe 85% din suprafața corpului.

Duminică, un alt pompier a murit în urma accidentului rutier, iar autoritățile au transmis condoleanțe familiilor și colegilor victimelor.

Situație critică: peste 9.500 de persoane evacuate

Potrivit autorităților spaniole, în ultimele zile au fost raportate până la 19 incendii active, afectând în special regiunile Galicia, Leon și Caceres. Peste 9.500 de persoane au fost evacuate din calea flăcărilor, în timp ce pompierii și armata au fost mobilizați masiv pentru a limita extinderea dezastrului.

Incendiile au devastat peste 115.000 de hectare în Spania, dintre care 50.000 doar în Galicia, unde provincia Ourense este cea mai afectată. Temperaturile au depășit 44°C, iar Agenția Națională de Meteorologie avertizează că riscul rămâne extrem de ridicat pe aproape întreg teritoriul.

Reacția guvernului spaniol

Premierul Pedro Sánchez a vizitat regiunile afectate și a declarat că "următoarele ore și zile sunt critice". Șeful guvernului a anunțat suplimentarea forțelor de intervenție cu încă 500 de militari, apreciind că operațiunile în desfășurare reprezintă "probabil cea mai mare mobilizare de protecție civilă din istoria Europei".

Totodată, Sanchez a promis un pact național pentru adaptarea Spaniei la schimbările climatice, subliniind că intensitatea și frecvența incendiilor arată vulnerabilitatea crescută a regiunilor mediteraneene.

Portugalia, în stare de alertă

În Portugalia, unde canicula a alimentat numeroase incendii de pădure, guvernul a declarat stare de alertă. Peste 3.200 de pompieri au fost mobilizați pentru a stinge nouă incendii majore, în special în zonele Arganil și Satao, potrivit BBC.

Datele oficiale arată că 139.000 de hectare au ars de la începutul anului, de 17 ori mai mult decât în aceeași perioadă din 2024. Aproape jumătate din suprafață a fost mistuită în doar două zile.

În fața dimensiunii dezastrului, autoritățile portugheze au cerut sprijinul mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene. Două aeronave specializate în stingerea incendiilor urmează să sosească pentru a sprijini echipele de intervenție.

