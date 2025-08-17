ChatGPT poate fi de ajutor în multe privinţe, nu şi atunci când vine vorba de sfaturi medicale. Un american a ajuns la spital, în stare extrem de gravă, după ce a cerut sfaturi de la Inteligenţa Artificială.

- Un american s-a îmbolnăvit de o boală rară din secolul 19 după ce a cerut sfaturi medicale de la ChatGPT - Profimedia / imagine ilustrativă

Un american în vârstă de 60 de ani a vrut să slăbească aşa că a cerut diete de la ChatGPT. Inteligenţa Artificială i-a recomandat să înlocuiasă sarea normală cu bromură de sodiu. Fără să stea prea mult pe gânduri, omul a urmat sfatul AI-ului şi a ajuns la spital cu paranoia şi halucinaţii, potrivit Economic Times.

Ce le-a spus medicilor

Omul a avut nevoie de nu mai puţin de trei săptămâni de spitalizare până a fost pus din nou pe picioare. Medicii i-au pus diagnosticul de "bromism", o afecţiune din secolul 19 care este atât de rară încât pur şi simplu nu mai există în manualele moderne de medicină. Medicii au fost obligaţi să caute în literatura veche de specialitate şi au regăsit simptomele în manualele de medicină din epoca victoriană.

Articolul continuă după reclamă

Cazul bărbatul a fost atât de rar, încât a fost publicat pe 5 august şi în revista de specialitate Annals of Internal Medicine Clinical Cases. După ce şi-a revenit, omul a fost întrebat cum a ajuns într-o asemenea stare, iar el a spus iniţial că a fost otrăvit de un vecin. Cum nicio anchetă desfăşurată de autorităţi nu a putut proba acest lucru, bărbatul a revenit asupra declaraţiilor şi a spus că ChatGPT i-a recomandat să folosească bromura de sodiu în mâncare, în loc de sarea obişnuită. Bromura de sodiu e o substanţă chimică extrem de periculoasă, folosită cu preponderenţă la întreţinerea şi curăţarea piscinelor.

Bărbatul de 60 de ani nu avea antecedente de natură psihiatrică, dar după ce a folosit bromură de sodiu timp de 3 luni a început să aibă insomnie, paranoia şi halucinaţii puternice. El le-a spus medicilor că nu a considerat că e o mare diferenţă între clorura de sodiu (n.red. sarea) şi bromura de sodiu, motiv pentru care a luat în serios sfatul ChatGPT şi l-a urmat fără să se gândească la consecinţe.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Val de tragedii pe litoral. Credeți că salvamarii fac tot ce trebuie pentru a le preveni? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰