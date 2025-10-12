Un bărbat a fost reţinut vineri după ce a urinat pe altarul din Bazilica Sfântul Petru de la Vatican, relatează Le Figaro, citat de news.ro.

- Un bărbat a fost reţinut după ce a urinat pe altarul Bazilicii Sfântul Petru - Captură X

Bărbatul s-a apropiat de altar trecând peste barierele de securitate care interzic accesul şi şi-a dat jos pantalonii sub privirile credincioşilor stupefiaţi, înainte de a profana altarul, în faţa celebrului baldachin baroc. Individul a fost rapid reţinut de jandarmii în civil prezenţi în bazilică, care l-au scos apoi din biserică. Corriere della Sera a confirmat incidentul după ce imagini au circulat pe reţele sociale.

Zona din jurul altarului a fost apoi închisă vizitatorilor pentru a curăţa locul

Potrivit Il Tempo, papa Leon al XIV-lea ar fi fost informat despre incident şi şi-ar fi exprimat tristeţea. Zona din jurul altarului a fost apoi închisă vizitatorilor pentru a curăţa locul. Acest episod este ultimul dintr-o serie de incidente recente: în iunie 2023, un bărbat s-a dezbrăcat în acelaşi loc, pentru a-şi manifesta sprijinul faţă de copiii ucraineni victime ale războiului, iar în februarie anul trecut, un român s-a urcat pe altar şi a aruncat pe jos şase candelabre preţioase din secolul al XIX-lea. În 2019, o altă persoană a distrus un candelabru. Frecvenţa în creştere a acestor acte ridică semne de întrebare în Vatican cu privire la securitatea bazilicii.

Jandarmeria Statului Cetăţii Vaticanului, compusă din aproximativ 150 de agenţi, este responsabilă de securitatea papei şi de protecţia clădirilor Vaticanului. Deşi se află pe teritoriul Italiei, Sfântul Scaun exercită suveranitatea asupra Vaticanului, care beneficiază, graţie acordurilor de la Lateran, de un regim de extrateritorialitate. Jandarmeria Vaticanului se află astfel sub autoritatea papei, dar urmăririle penale pentru faptele comise în Vatican sunt de cele mai multe ori efectuate de autorităţile italiene, în acord cu Vaticanul şi pe cheltuiala acestuia.

