Un bărbat a furat 100.000 de dolari din banii mamei sale pensionare ca să investească în criptomonede

Un bărbat din California este acuzat că a transferat ilegal 100.000 de dolari din contul mamei sale pensionare într-un portofel de criptomonede. Deși femeia recunoaște că fiul i-a luat economiile fără acordul ei, aceasta refuză să deschidă o acțiune legală, temându-se de efectele asupra relației de familie.

Un bărbat din California, pasionat de criptomonede, este suspectat că a transferat 100.000 de dolari din contul mamei sale pensionare într-un portofel de bitcoin, fără știrea acesteia. Cazul a fost relatat de fiica familiei, care a cerut sfaturi pentru a-și proteja părinții în vârstă de peste 70 de ani. Femeia se teme că fratele ei ar putea să fure din nou.

Fiica, stabilită în statul Washington, susține că fratele său este "manipulativ" și își tratează părinții "ca pe niște angajați", spunându-le cum să își gestioneze viața și economiile. Mama ar fi descoperit dispariția banilor după câteva luni, când a verificat contul pe care fiul îl deschisese pe numele ei.

Potrivit sursei citate, femeia a cerut să i se returneze suma, însă bărbatul i-a răspuns că trebuie să aștepte câțiva ani. Deși recunoaște că fiul a luat banii fără consimțământul ei, pensionara refuză să acționeze în justiție, susținând că va menționa în testament că "fiul îi e dator cu 100.000 de dolari".

Părinții, care locuiesc acum în Utah, au început să minimalizeze situația, afirmând că fiul le-a dat în schimb două mașini vechi, evaluate la aproximativ 60.000 de dolari, deși transferul de proprietate nu a fost încă finalizat.

Situația financiară a familiei

Cei doi soți s-au retras din activitate în urmă cu un an, având economii de circa 300.000 de dolari, venituri din Social Security, o casă evaluată la 550.000 de dolari și active într-un cont. Fiica este însă îngrijorată că aceste resurse nu le vor fi suficiente pentru întreaga viață și se gândește să obțină o procură pentru a le gestiona finanțele.

Ea intenționează, de asemenea, ca părinții să își lase averea într-un fond de investiţii pentru educația nepoților, dar recunoaște că situația este complicată și dificil de abordat.

Ce măsuri pot fi luate pentru protejarea seniorilor

Specialiștii recomandă o serie de măsuri pentru protejarea bunurilor persoanelor vârstnice, mai ales când există suspiciuni de abuz financiar:

schimbarea parolelor bancare și alertarea instituțiilor financiare cu privire la posibile riscuri;

înghețarea profilului de credit pentru a preveni contractarea de împrumuturi pe numele lor;

desemnarea unui tutore legal prin procură, care să administreze finanțele și deciziile medicale;

păstrarea documentelor importante, precum testamentul, într-un loc sigur.

Băncile sunt atente la tentativele de phishing și la abuzurile financiare și monitorizează frecvent situații precum retragerile mari de numerar făcute de persoane vârstnice. Pentru a minimiza riscul ca fiul să contracteze împrumuturi pe numele părinților, cuplul de seniori ar putea, de asemenea, să își înghețe profilul de credit la birourile de credit, potrivit International Business Times.

Ideea fiicei privind o procură ar putea ajuta la o mai bună gestionare a afacerilor financiare și a deciziilor medicale ale părinților, în cazul în care aceștia ar deveni incapabili să le ia singuri. Ea ar putea, de asemenea, să acționeze ca un tutore, securizând telefoanele mobile ale părinților și asigurându-se că documentele importante, precum testamentul, sunt păstrate într-un loc sigur.

De asemenea, este recomandat să rămână vigilenți dacă fratele se apropie de ceea ce poate fi considerat abuz asupra vârstnicilor, fie el emoțional, financiar sau fizic. Astfel de cazuri pot fi raportate autorităţilor.

