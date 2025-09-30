Un german a găsit un bilet de loterie câștigător de 15 milioane euro. Biletul a stat timp de șase luni în buzunarul unei jachete. Bărbatul a verificat tichetul după ce loteria a publicat anunțuri pentru a-l descoperi pe marele câștigător.

Un bărbat a găsit în buzunarul de la jachetă un bilet loto câştigător în valoare de 15 milioane euro - Profimedia

Un german a găsit din întâmplare, într-una dintre jachetele sale, un bilet de loterie pe care îl cumpărase cu șase luni mai devreme. Descoperirea i-a adus 15,3 milioane de euro, a anunțat Lotto Hessen.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Loteria a încercat să identifice misteriosul câștigător timp de șase luni. Deoarece nimeni nu se prezenta, loteria a afișat anunțuri la sediile sale.

Articolul continuă după reclamă

Evenimentul neobișnuit a atras atenția germanilor. Cei mai mulți câștigători contactează loteria în cel mult două săptămâni de la extragere.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că reţelele sociale ar trebui interzise minorilor până la o anumită vârstă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰