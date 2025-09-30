Antena Meniu Search
Un bărbat a găsit în buzunarul de la jachetă un bilet loto câştigător în valoare de 15 milioane euro

Un german a găsit un bilet de loterie câștigător de 15 milioane euro. Biletul a stat timp de șase luni în buzunarul unei jachete. Bărbatul a verificat tichetul după ce loteria a publicat anunțuri pentru a-l descoperi pe marele câștigător.

de Redactia Observator

la 30.09.2025 , 12:20
Un bărbat a găsit în buzunarul de la jachetă un bilet loto câştigător în valoare de 15 milioane euro - Profimedia

Un german a găsit din întâmplare, într-una dintre jachetele sale, un bilet de loterie pe care îl cumpărase cu șase luni mai devreme. Descoperirea i-a adus 15,3 milioane de euro, a anunțat Lotto Hessen.

Loteria a încercat să identifice misteriosul câștigător timp de șase luni. Deoarece nimeni nu se prezenta, loteria a afișat anunțuri la sediile sale.

Evenimentul neobișnuit a atras atenția germanilor. Cei mai mulți câștigători contactează loteria în cel mult două săptămâni de la extragere.

