Rezultate LOTO 6/49, duminică 23 noiembrie 2025, ora 18:50. Numerele extrase la tragerile loto de azi

Loto 6/49. Duminică, 23 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 16 noiembrie, Loteria Romana a acordat 28.608 de castiguri in valoare totala de peste 2,09 milioane de lei.

de Redactia Observator

la 23.11.2025 , 06:45
Rezultate LOTO 6 din 49. Numerele loto câştigătoare azi

  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker:
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus:
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc: 
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc: 
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 
  • Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 
LOTO. Premiile puse în joc duminică, 23 noiembrie 2025

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,41 milioane de lei (peste 279.200 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,18 milioane de lei (peste 823.600 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 39,12 milioane de lei (peste 7,69 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este in valoare de peste 213.700 de lei (peste 42.000 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 228.600 de lei (aproximativ 45.000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 413.100 de lei ( peste 81.200 de euro). La Super Noroc se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 59.000 de lei.

Rezultate LOTO 6/49. Ultimele numere câştigătoare

  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker:  40, 41, 1, 43, 23 + 19
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus: 9 8 8 8 6 6
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc: 2 0 7 0 1 6
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc: 1 3 0 2 8 9 9
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 7, 22, 25, 12, 16, 2
  • Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 36, 47, 33, 39, 34, 3
loto loto 6 din 49 rezultate loto numere loto loto azi
