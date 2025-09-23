Un român din Brașov, născut în 1983, a fost arestat în Verona după ce câinele său l-a dat de gol.

- Un bărbat din Braşov, căutat internaţional, prins în Italia din cauza câinelui. Cum l-a dat de gol animalul - Profimedia / imagine ilustrativă

Bărbatul era căutat din 2022 și fusese condamnat la 10 ani și șase luni de închisoare pentru infracțiuni legate de droguri, fiind subiectul unui mandat de arestare european, informează Fanpage.it, citat de Mediafax.

Cum l-a găsit poliţia italiană, urmărind câinele

Poliția italiană l-a identificat după ce a remarcat că un câine molosser de talie mare apărea constant în imaginile camerelor de supraveghere municipale, fiind văzut aplecat pe geamul unei mașini suspecte. Investigațiile au dezvăluit că fugarul deținea un câine American Bully identic cu cel surprins de camerele de securitate.

Articolul continuă după reclamă

Operațiunea a început în mai, după o informație de la autoritățile române că fugarul s-ar putea afla în Italia cu documente false maghiare sau poloneze. Polițiștii catalogau vehiculele suspecte înregistrate pe numele rudelor din alte provincii italiene când au observat "constanta": câinele care îl însoțea mereu.

Bărbatul a fost oprit la intersecția Corso Porta Nuova și dus la secția de poliție. În urma perchezițiilor, a fost găsit cu un permis de conducere și un act de identitate maghiar falsificat, purtând fotografia sa dar datele unei alte persoane. Ancheta a dezvăluit că fugarul mai avea o condamnare din 2016 de la Curtea din Pistoia pentru infracțiuni împotriva persoanei.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi folosit mai puţin maşina din cauza scumpirii carburanţilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰