Un bunic a luat acasă de la grădiniţă copilul unei alte familii. Educatoarea, considerată vinovată

Încurcătură înfricoşătoare la o grădiniţă din Australia. Un bunic a luat acasă, din greşeală, copilul unei alte familii.

Încurcătura s-a produs din cauza educatoarelor, iar bărbatul nu a remarcat pentru că afară era întuneric, iar bebeluşul în vârstă de un an dormea.

Totul a ieşit la iveală atunci când mama băiatului a ajuns să îşi ia copilul şi a descoperit că nu era acolo. Fiul ei a fost adus înapoi de urgenţă, iar ambele familii s-au ales doar cu spaima.

În schimb, educatoarea vinovată a fost concediată, iar autorităţile au anunţat o anchetă pentru a descoperi cum a putut avea loc incidentul.

"Ne cerem scuze sincer familiilor implicate direct în acest incident profund supărător şi izolat, precum şi comunităţii mai largi First Steps pentru suferinţa pe care a provocat-o", a spus Trisha Hastie, reprezentanta legală a reţelei First Steps Learning Academy, într-un comunicat, potrivit Daily Mail.

Centrul şi-a consolidat protocoalele pentru a include carduri de colectare autorizate, personal suplimentar în orele de vârf de ridicare şi cărţi de identitate cu fotografie pentru copii.

