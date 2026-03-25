Un deputat rus de 70 de ani a plecat voluntar la război în Ucraina. Este milionar şi a semnat contract

Un deputat rus în vârstă de 70 de ani a plecat voluntar pe frontul din Ucraina. Valeri Filippov, om de afaceri și patron al companiei alimentare "Uvelka", a semnat un contract pe șase luni cu armata rusă, timp în care îşi va păstra mandatul de parlamentar.

Potrivit sursei citate, deputatul Valeri Filipov a semnat contractul în luna martie a acestui an şi intenţionează să meargă pe front timp de şase luni înainte de a se întoarce la îndatoririle sale oficiale.

El îşi va păstra mandatul în tot acest timp, a confirmat o purtătoare de cuvânt a parlamentului regional din Celiabinsk.

Filipov este şi om de afaceri şi a fost listat de revista Forbes în 2023 şi 2024 ca având o avere de peste 300 de milioane de ruble, adică aproape 4 milioane de dolari.

Conform datelor oficiale, în 2025, aproximativ 420.000 de indivizi au semnat contracte cu armata rusă pentru a merge să lupte în Ucraina

