Un deputat rus de 70 de ani a plecat voluntar la război în Ucraina. Este milionar şi a semnat contract

Un deputat rus în vârstă de 70 de ani a plecat voluntar pe frontul din Ucraina. Valeri Filippov, om de afaceri și patron al companiei alimentare "Uvelka", a semnat un contract pe șase luni cu armata rusă, timp în care îşi va păstra mandatul de parlamentar.

de Redactia Observator

la 25.03.2026 , 16:37
Un deputat rus în vârstă de 70 de ani din regiunea Celiabinsk din Munţii Ural a semnat un contract cu Ministerul Apărării pentru a lupta în Ucraina, a relatat miercuri agenţia de ştiri TASS şi RIA Novosti.

Potrivit sursei citate, deputatul  Valeri Filipov a semnat contractul în luna martie a acestui an şi intenţionează să meargă pe front timp de şase luni înainte de a se întoarce la îndatoririle sale oficiale.

El îşi va păstra mandatul în tot acest timp, a confirmat o purtătoare de cuvânt a parlamentului regional din Celiabinsk.

Filipov este şi om de afaceri şi a fost listat de revista Forbes în 2023 şi 2024 ca având o avere de peste 300 de milioane de ruble, adică aproape 4 milioane de dolari.

Conform datelor oficiale, în 2025, aproximativ 420.000 de indivizi au semnat contracte cu armata rusă pentru a merge să lupte în Ucraina

Cum arată geanta de 10.000 de euro cu care Ianis Hagi s-a prezentat la plecarea naţionalei în Turcia
Secrete de post pentru mâncarea de urzici. Rețeta maicii Tecla de la Mănăstirea Văratec
Ce a pățit Florin Prunea înainte să fie eliminat de la Desafio: "Am casă în București de 1,5 milioane de euro, cu piscină și cu saună, și stau în baraca asta"
Un nou aparat montat pe mașinile Poliției scanează toate numerele de înmatriculare și verifică ITP-ul și RCA-ul în câteva secunde
Când ar putea fi recuperați cei trei marinari de pe remorcherul scufundat în Portul Midia. Familiile sunt devastate
