Dezastru în statul american California, unde un elicopter medical s-a prăbuşit pe o autostradă intens circulată. Trei oameni, un pilot, o asistentă medicală şi un paramedic, se aflau la bord, atunci când aeronava a început să piardă din altitudine. Când pompierii au ajuns la locul accidentului, asistenta medicală era prinsă sub scheletul de metal al aeronavei.

Un elicopter medical s-a prăbuşit pe o autostradă din SUA. Trei răniţi în stare critică

Toti cei trei răniţi sunt în stare critică la spital. Autorităţile americane spun că momentan, nu este clar de ce s-a prăbuşit elicopterul care decolase de la un spital din oraşul Sacramento şi zbura spre nord.

Înregistrările FAA arată că elicopterul era înregistrat pe numele REACH Air Medical Services. Nu se afla niciun pacient la bord, ci doar un pilot, o asistentă medicală şi un paramedic, a raportat KCRA, afiliată CNN, citând pompierii.

CNN a contactat Biroul şerifului din comitatul Sacramento, poliţia din Sacramento, Administraţia Federală a Aviaţiei, Patrula Autostrăzilor din California şi REACH Air Medical Services pentru informaţii suplimentare.

Potrivit site-ului de urmărire a zborurilor Flightradar24, elicopterul decolase de la Centrul Medical al Universităţii din California Davis din Sacramento şi se îndrepta spre nord cu câteva momente înainte de accident.

