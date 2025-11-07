Antena Meniu Search
Un francez a descoperit monede de aur şi lingouri în timp ce-şi săpa piscina. Poate păstra "comoara"

Un francez a descoperit o adevărată comoară în timp ce făcea săpături pentru noua sa piscină. Autorităţile spun că poate să păstreze ce a găsit.

de Redactia Observator

la 07.11.2025 , 21:21
Un francez a descoperit monede de aur şi lingouri în timp ce-şi săpa piscina. Poate păstra "comoara" - Un francez a descoperit monede de aur şi lingouri în timp ce-şi săpa piscina. Poate păstra "comoara" - Shutterstock

Un bărbat dintr-un orăşel de lângă Lyon a avut şocul vieţii lui când a descoperit monede de aur şi lingouri în timp ce săpa la fundaţia viitoarei sale piscine. Comoara din aur descoperită de francez a fost estimată la aproximativ 700.000 de euro.

Bărbatul poate păstra mica avere

După o analiză atentă, autorităţile spun că nu există indicii că monedele şi lingourile ar avea valoare arheologică. "Nu există niciun indiciu care să sugereze că este vorba despre o comoară arheologică", spun cei care au analizat comoara.

Mai mult, fostul proprietar al terenului a decedat, astfel că bărbatul care a făcut descoperirea poate păstra mica avere. Nimeni nu ştie cum au ajuns lingourile şi monedele acolo, cert e că au fost găsite îngropate în pungi de plastic.

Potrivit legii franceze, cei care găsesc bunuri de valoare pe proprietatea lor au dreptul să le păstreze dacă se respectă două condiţii: acestea să nu aibă valoare arheologică şi să nu fie rezultatul vreunei infracţiuni.

