Descoperire preţioasă în iarbă, în Saxonia.

de Redactia Observator

la 12.11.2025 , 09:15

În timp ce folosea motocositoarea, un angajat al unei primării a găsit mai multe lingouri de aur în valoare de 30.000 de euro. Bărbatul a declarat că era obişnuit să găsească diferite obiecte precum chei sau telefoane mobile însă nu şi-ar fi imaginat niciodată că va da peste o mică avere.

În total, au fost găsite 10 lingouri şi acum poliţia urmează să se stabilească cui îi aparțin.

