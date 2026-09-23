Un muncitor de 22 de ani a murit, după ce a căzut de pe Colosseum în timpul unor lucrări de noapte

Accident de muncă la Colosseum. Andrea Moretti, un muncitor de 22 de ani, a murit, după ce a căzut de la zece metri în timpul lucrărilor de noapte. Procuratura anchetează acum cazul pentru ucidere din culpă.

Tragedia s-a produs aproape în jurul miezului nopții. Andrea, care era specializat în lucrări la înălțime, monta noul sistem de iluminat al Colosseumului când a căzut de la o înălțime de 10 metri și a murit pe loc.

La fața locului au intervenit carabinierii din cadrul Companiei Roma Centro, împreună cu inspectorii Spresal, Serviciul de Prevenire și Siguranță în Mediul de Muncă al ASL, structura operativă care se ocupă de verificarea respectării măsurilor de siguranță la locul de muncă. Trupul neînsuflețit a fost transportat la Institutul de Medicină Legală al Universității Sapienza, scrie Corriere della Sera.

În semn de doliu, Parcul Arheologic al Colosseumului a decis să închidă pentru public, pe parcursul zilei de miercuri, sectorul celui de-al doilea nivel în care s-a produs accidentul, zonă care, totuși, nu a fost pusă sub sechestru de către autoritățile judiciare, care încearcă în prezent să stabilească dinamica incidentului.

Articolul continuă după reclamă

Procuratura din Roma a deschis imediat un dosar: ancheta, pentru infracțiunea de ucidere din culpă, este încredințată grupului de magistrați coordonat de procurorul adjunct Giovanni Conzo. Dosarul, legat de normele privind siguranța la locul de muncă, este coordonat de procurorul adjunct Antonino Di Maio și, în acest moment, este deschis împotriva unor persoane necunoscute.

A fost dispusă autopsia trupului tânărului de 22 de ani: acesta, muncitor specializat în lucrări la înălțime, lucra suspendat în corzi atunci când a căzut și nu se afla pe o schelă. Trupul neînsuflețit se află la Institutul de Medicină Legală al Universității Sapienza.

Lucra pentru o firmă specializată din Teramo

Tânărul lucra pentru o firmă specializată în lucrări de renovare și consolidare, inclusiv în cadrul intervențiilor asupra monumentelor istorice și culturale, cu sediul în provincia Teramo.

Carabinierii încearcă să reconstruiască dinamica accidentului: primul apel pentru ajutor a fost făcut de câțiva colegi, care au solicitat intervenția serviciului 112. Aceștia i-au audiat, de asemenea, pe responsabilii firmei pentru care lucra victima, precum și pe colegii săi, pentru a verifica ce făcea în momentul în care a căzut și ce sarcină îi fusese atribuită, pentru a se stabili dacă putea să o îndeplinească singur în acel moment.

Ministrul Culturii: "O moarte absurdă"

Ministrul Culturii, Alessandro Giuli, și-a exprimat condoleanțele: „Un eveniment tragic care ne lasă consternați și tulburați. Puținele cuvinte pe care reușim să le exprimăm i le dedicăm lui Andrea, familiei sale, celor dragi lui: le transmitem tuturor profunda noastră compasiune și durere în fața morții absurde a unui tânăr care își făcea meseria.”

Ministrul a petrecut întreaga noapte la fața locului.

CGIL: "Întregul sit să fie închis, nu doar un singur sector"

Confederația Generală Italiană a Muncii (CGIL Roma) și Lazio și Fp CGIL Națională și-au exprimat indignarea: „În fața morții tragice a lui Andrea Moretti, întregul sit trebuie închis imediat, în semn de respect, și cerem să se facă deplină lumină asupra celor întâmplate. Nu este acceptabil ca, în fața unui fapt de o asemenea gravitate, să se dispună închiderea unui singur sector: cel mai cunoscut sit arheologic din lume trebuie să se oprească imediat.

„Consternarea” și condoleanțele de rigoare nu sunt suficiente. Ceea ce este necesar și reprezintă o obligație precisă a Ministerului Culturii este verificarea imediată a legalității propriilor contracte, transparența procedurilor de atribuire, caracterul adecvat al termenelor de execuție, respectarea strictă a normelor de siguranță pe șantierele patrimoniului cultural public și rigoarea necesară în elaborarea documentelor de evaluare a riscurilor, pentru protejarea femeilor și bărbaților care lucrează în instituțiile culturale.”

Rachele Mussolini: "Să se facă imediat lumină"

Au fost numeroase mesajele de condoleanțe: „Îmi exprim cea mai profundă tristețe pentru dispariția lui Andrea Moretti. O moarte atât de prematură, survenită în timp ce își îndeplinea îndatoririle, este ceva inacceptabil. Sunt alături de durerea familiei sale și a tuturor celor care l-au iubit, sperând, în același timp, că se va face pe deplin lumină asupra celor întâmplate și că eventualele responsabilități vor fi stabilite într-un timp cât mai scurt”, a declarat liderul grupului municipal al partidului Forza Italia, Rachele Mussolini.