Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Un nou cutremur puternic în Filipine, la doar câteva ore de la primul seism. Magnitudine de 6,9

Două cutremure puternice au lovit aceeaşi regiune din sudul Filipinelor, vineri, la câteva ore distanţă unul de celălalt, primul seism cu magnitudinea de 7,4 provocând moartea a cel puţin şase persoane, declanşând alunecări de teren şi determinând evacuarea zonelor de coastă din cauza unei scurte alerte de tsunami.

de Redactia Observator

la 10.10.2025 , 17:45
Un nou cutremur puternic în Filipine, la doar câteva ore de la primul seism. Magnitudine de 6,9 Un nou cutremur puternic în Filipine, la doar câteva ore de la primul seism. Magnitudine de 6,9 - Profimedia

Al doilea cutremur a avut o magnitudine preliminară de 6,9 şi a determinat autorităţile să emită din nou o avertizare locală de tsunami, relatează AP, conform news.ro.

Acest nou seism a fost cauzat de mişcarea aceleiaşi falii, Fosa Filipineză, la o adâncime de 10 kilometri în largul coastelor oraşului Manay din provincia Davao Oriental, a declarat Teresito Bacolcol, şeful Institutului Filipinez de Seismologie şi Vulcanologie. "Al doilea este un cutremur separat, pe care îl numim cutremur dublu", a declarat Bacolcol pentru Associated Press. "Ambele s-au produs în aceeaşi zonă, dar au magnitudini şi epicentre diferite", a precizat el.

Bacolcol şi alte autorităţi şi-au exprimat temerea că al doilea cutremur, nocturn, ar putea slăbi şi mai mult sau prăbuşi structurile deja afectate de primul.

Articolul continuă după reclamă

Preşedintele Ferdinand Marcos Jr., care se confruntă cu cea mai recentă catastrofă naturală după un alt cutremur mortal şi două furtuni consecutive, a declarat că se evaluează potenţialele daune şi că se pregătesc echipe de salvare şi operaţiuni de ajutorare, care vor fi mobilizate când va fi sigur să se facă acest lucru.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

seism cutremur filipine magnitudine
Înapoi la Homepage
Milionarul din fotbalul românesc şi-a retras echipa din campionat! “Nu mai poate să o susțină”
Milionarul din fotbalul românesc şi-a retras echipa din campionat! &#8220;Nu mai poate să o susțină&#8221;
A ieșit la iveală un detaliu mai puțin știut despre Marius Keșeri. Ce s-a aflat abia după moartea toboșarului de la Direcția 5
A ieșit la iveală un detaliu mai puțin știut despre Marius Keșeri. Ce s-a aflat abia după moartea toboșarului de la Direcția 5
MM Stoica, analiză taioasă după România – Moldova 2-1! Ce spune managerul FCSB de Eissat, Ianis Hagi și Kevin Ciubotaru
MM Stoica, analiză taioasă după România – Moldova 2-1! Ce spune managerul FCSB de Eissat, Ianis Hagi și Kevin Ciubotaru
Scandal ireal cu prințesa Norvegiei și soțul ei, șamanul care spune că a înviat din morți: „Normalitatea nu e stilul nostru”
Scandal ireal cu prințesa Norvegiei și soțul ei, șamanul care spune că a înviat din morți: „Normalitatea nu e stilul nostru”
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că bicicletele şi trotinetele electrice ar trebui conduse doar cu permis?
Observator » Ştiri externe » Un nou cutremur puternic în Filipine, la doar câteva ore de la primul seism. Magnitudine de 6,9