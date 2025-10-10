Un nou cutremur puternic în Filipine, la doar câteva ore de la primul seism. Magnitudine de 6,9

Două cutremure puternice au lovit aceeaşi regiune din sudul Filipinelor, vineri, la câteva ore distanţă unul de celălalt, primul seism cu magnitudinea de 7,4 provocând moartea a cel puţin şase persoane, declanşând alunecări de teren şi determinând evacuarea zonelor de coastă din cauza unei scurte alerte de tsunami .

Al doilea cutremur a avut o magnitudine preliminară de 6,9 şi a determinat autorităţile să emită din nou o avertizare locală de tsunami, relatează AP, conform news.ro.

Acest nou seism a fost cauzat de mişcarea aceleiaşi falii, Fosa Filipineză, la o adâncime de 10 kilometri în largul coastelor oraşului Manay din provincia Davao Oriental, a declarat Teresito Bacolcol, şeful Institutului Filipinez de Seismologie şi Vulcanologie. "Al doilea este un cutremur separat, pe care îl numim cutremur dublu", a declarat Bacolcol pentru Associated Press. "Ambele s-au produs în aceeaşi zonă, dar au magnitudini şi epicentre diferite", a precizat el.

Bacolcol şi alte autorităţi şi-au exprimat temerea că al doilea cutremur, nocturn, ar putea slăbi şi mai mult sau prăbuşi structurile deja afectate de primul.

Preşedintele Ferdinand Marcos Jr., care se confruntă cu cea mai recentă catastrofă naturală după un alt cutremur mortal şi două furtuni consecutive, a declarat că se evaluează potenţialele daune şi că se pregătesc echipe de salvare şi operaţiuni de ajutorare, care vor fi mobilizate când va fi sigur să se facă acest lucru.

