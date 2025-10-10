Cutremur de 7,4 în Filipine, urmat de alertă de tsunami. Mii de oameni, evacuați pe coastele insulei Mindanao

Un cutremur cu magnitudinea 7,4 s-a produs vineri în sudul Filipinelor, în largul insulei Mindanao. Seismul a fost urmat de o alertă de tsunami pentru mai multe țări din regiune, ridicată ulterior de autorități după ce nu s-au înregistrat valuri periculoase, informează AFP, citat de Agerpres.

"Acest seism nu mai prezintă risc de tsunami", a declarat centrul într-un comunicat.

Cutremurul s-a produs la circa 20 de kilometri în largul orașului Manay, de pe insula Mindanao (sud), la ora locală 09:43 (01:43 GMT), potrivit Serviciului geologic al Statelor Unite (United States Geological Survey - USGS).

Institutul filipinez de vulcanologie și seismologie avertizase că este așteptat un "tsunami distructiv", "cu valuri de o înălțime capabilă să pună vieți în pericol" pe coasta de est a arhipelagului. Locuitorii din zonele de coastă vizate fuseseră îndemnați insistent de autorități să evacueze.

Diana Lacorda, o polițistă, a declarat pentru AFP că provincia în care se află Manay se așteaptă la pagube.

"Paharele noastre de pe masă se mișcau și cădeau", a relatat ea, adăugând că liniile electrice și de comunicații au fost întrerupte și că autoritățile nu pot, deocamdată, evalua eventualele daune în anumite zone.

Primele relatări din zonele afectate de seism

Christine Sierte, o profesoară în orașul Compostela, din apropiere de Manay, a declarat pentru AFP că se afla într-o ședință când au început puternicele mișcări seismice.

"La început a fost foarte lent, apoi s-a intensificat (...) A fost cel mai lung moment din viața mea. Nu am putut ieși imediat din clădire pentru că mișcările erau prea violente", a explicat ea.

"Tavanele unor birouri s-au prăbușit, dar, din fericire, nimeni nu a fost rănit", a adăugat profesoara, menționând însă că unii dintre cei aproximativ 1.000 de elevi ai școlii "au avut atacuri de panică și dificultăți de respirație".

Kath Cortez, o jurnalistă din Davao, oraș aflat la circa o sută de kilometri de Manay, a declarat pentru AFP că a observat fisuri în pereții casei sale.

"Am fost surprinsă de intensitate. Tocmai mă trezisem și eram pe punctul de a face duș", a povestit ea, adăugând că membrii familiei au fugit afară din locuință.

Acest cutremur are loc la doar 11 zile după un alt seism puternic care a lăsat în urmă 74 de morți și circa 72.000 de sinistrați pe insula centrală Cebu.

