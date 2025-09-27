Drone necunoscute au fost observate vineri seara deasupra bazei aeriene Karup, cea mai mare bază militară din Danemarca, în cadrul unei serii de incidente pe care oficialii danezi le califică drept "atac hibrid".

Un nou incident cu drone neidentificate, deasupra celei mai mari baze militare din Danemarca - Profimedia

Incidentul a avut loc în jurul orei 20:15 (18:15 GMT vineri) și a durat câteva ore, cu una sau două drone zburând în afara și deasupra bazei militare, a declarat, sâmbătă, ofițerul de serviciu Simon Skelsjaer pentru AFP, conform Mediafax.

Poliția nu a putut comenta proveniența dronelor și nu le-a doborât. Episodul face parte dintr-o serie de observații similare în ultimele zile în Danemarca, inclusiv la aeroportul din Copenhaga, unde traficul aerian a fost perturbat.

Autoritățile daneze suspectează că aceste activități fac parte din tactici de război hibrid, deși nu au identificat încă responsabilii pentru aceste incursiuni aeriene neautorizate.

Articolul continuă după reclamă

De la data de 23 septembrie, incidentele de acest fel s-au înmulţit, după ce Copenhaga a anunţat că va achiziţiona pentru prima dată arme de precizie cu rază lungă de acţiune pentru a-şi consolida capacitatea de descurajare, considerând că ameninţarea rusă va continua să apese asupra Europei mulţi ani de acum înainte.

"Datorită acestor arme, apărarea va putea atinge ţinte la distanţe mari şi, de exemplu, să neutralizeze ameninţările cu rachete inamice", a adăugat şefa guvernului. Ea a evocat posibilitatea "neutralizării sistemelor de ghidare a rachetelor şi a infrastructurii pentru aeronave şi drone".

"Este o schimbare de paradigmă în politica de apărare daneză", a subliniat Mette Frederiksen.

Anunţul danez ar urma să contribuie la ambiţia NATO ca Europa să se poată apăra singură până cel târziu în 2030, a afirmat la rândul său ministrul de externe Lars Lokke Rasmussen.

De la invazia Rusiei în Ucraina, reînarmarea a fost o prioritate pentru guvernul social-democratei Mette Frederiksen. Săptămâna trecută, Copenhaga a anunţat achiziţionarea a opt sisteme de apărare aeriană cu rază lungă şi medie de acţiune de la producători europeni.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu interzicerea cumulării pensiei cu salariul pentru angajaţii statului? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰