Un nou jaf ca la Luvru. Trei picturi valoroase au fost furate dintr-un muzeu din Italia în trei minute

Trei picturi ale maeștrilor francezi Pierre-Auguste Renoir, Paul Cezanne și Henri Matisse, a căror valoare totală se estimează la 10 milioane de dolari, au fost furate dintr-un muzeu din nordul Italiei, a anunțat poliția luni.

de Redactia Observator

la 30.03.2026 , 12:46
Furtul a avut loc la Fondazione Magnani Rocca, la periferia orașului Parma, în noaptea de 22 spre 23 martie, a anunțat poliția Carabinieri într-un comunicat, conform Reuters.

Hoții au spart intrarea principală a clădirii și au furat tablourile "Tasse et Plat de Cerises" (Ceașcă și farfurie cu cireșe) de Cezanne, "Les Poissons" (Peștele) de Renoir și "Odalisca pe terasă" de Matisse, a adăugat poliția.

Postul public italian de televiziune Rai a relatat că lucrările furate valorau 9 milioane de euro (10,34 milioane de dolari), o cifră care nu a fost confirmată de Carabinieri.

Muzeul, care găzduiește o colecție privată compilată de regretatul critic muzical și muzicolog Luigi Magnani, a declarat separat că furtul a durat mai puțin de trei minute.

Colecția Fondazione Magnani Rocca include, de asemenea, lucrări de Titian, Francisco Goya, Giovanni Battista Tiepolo, Claude Monet, Peter Paul Rubens și Giorgio Morandi, potrivit site-ului său web.

