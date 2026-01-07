Rusia a trimis un submarin și alte resurse navale pentru a escorta un petrolier gol și ruginit, care a devenit un nou punct de criză în relațiile dintre SUA și Rusia, potrivit unui oficial american.

Un nou punct de criză în relaţiile SUA - Rusia: Un petrolier gol şi ruginit din Oceanul Atlantic - Profimedia

Petrolierul, cunoscut anterior sub numele de Bella 1, încearcă să evite blocada americană asupra petrolierelor sancționate în apropierea Venezuelei de mai bine de două săptămâni. Nava nu a reușit să acosteze în Venezuela și să se încarce cu petrol. Deși nava este goală, Garda de Coastă a SUA a urmărit-o în Atlantic, într-o încercare de a reprima o flotă de petroliere care transportă petrol ilicit în întreaga lume, inclusiv petrol de pe piața neagră vândut de Rusia, relatează Wall Street Journal.

Paza de Coastă a SUA a încercat să urce la bordul navei Bella 1 luna trecută în Caraibe, când se credea că se îndreaptă spre Venezuela. Avea un mandat de confiscare a navei, care era acuzată că a încălcat sancțiunile SUA și că transporta petrol iranian.

Apoi și-a schimbat dramatic cursul, precum și numele în Marinera, și, potrivit unor informații, și-a schimbat pavilionul din Guyana în Rusia.

Articolul continuă după reclamă

Rusia este îngrijorată de confiscările de petroliere americane care transportă petrolul ilicit în întreaga lume și alimentează economia sa și a făcut mișcarea neobișnuită de a permite petrolierului să se înregistreze în Rusia fără o inspecție sau alte formalități, spun experții.

Rusia a cerut SUA să înceteze urmărirea navei, potrivit altor trei oficiali americani. Marți, Ministerul rus de Externe a declarat că monitorizează "cu îngrijorare" situația din jurul petrolierului, potrivit agenției de știri de stat RIA.

Casa Albă nu a răspuns la o solicitare de comentarii, dar Comandamentul Sudic al armatei americane a declarat marți pe rețelele de socializare că este gata "să se opună navelor și actorilor sancționați care tranzitează această regiune".

Garda de Coastă a continuat să urmărească nava în Atlanticul de Est, unde navighează acum la aproximativ 300 de mile sud de Islanda, spre Marea Nordului, conform poziționării AIS.

Publicația media externă controlată de statul rus RT a postat un videoclip aparent filmat de pe puntea petrolierului, care arată cum nava Gărzii de Coastă americane urmărește nava. Într-o postare separată pe rețelele de socializare, publicația a declarat că SUA încerca să intercepteze petrolierul, care se îndrepta spre Murmansk, Rusia, în ciuda "statutului său civil clar".

Incidentul cu petrolierul are loc în contextul în care Washingtonul și Moscova s-au angajat într-o dispută diplomatică privind Ucraina, amenințând să complice discuțiile. Rusia nu a acceptat încă un cadru de pace propus de SUA și Ucraina.

"Nu sunt încântat de Putin. Ucide prea mulți oameni", a declarat Trump sâmbătă, referindu-se la președintele rus Vladimir Putin.

SUA au reținut deja două nave foarte mari de transport petrol, Skipper și Centuries, care fac parte din flota care transportă petrol ilicit, iar oficialii au spus că ar putea avea loc mai multe capturi.

Invazia Rusiei în Ucraina - și sancțiunile occidentale care au urmat - au declanșat o expansiune rapidă a flotei negre globale, o armadă de peste 1.000 de petroliere cu proprietari obscuri și fără asigurare occidentală, potrivit unor analiști. Navele își ascund rolul în transportul petrolului folosind tactici înșelătoare, cum ar fi oprirea semnalelor radio pentru a le ascunde mișcările și transferul de marfă către alte nave în ape slab monitorizate. Majoritatea acestor petroliere au o vechime de peste 15 ani, ceea ce stârnește temeri privind scurgeri majore și coliziuni.

Kremlinul nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii. Moscova a respins anterior afirmațiile conform cărora folosește o flotă din umbră și a numit sancțiunile occidentale ilegitime.

În momentul în care SUA au început să urmărească petrolierul, Bella 1 era o navă apatridă care arbora un pavilion fals și făcea obiectul unui ordin judiciar de confiscare, potrivit Casei Albe. SUA sancționaseră Bella 1 pentru că ar fi transportat petrol iranian de pe piața neagră în numele unor organizații teroriste desemnate de SUA, aliniate cu Teheranul.

Cu toate acestea, noua înmatriculare rusească a navei complică acum justificarea legală a SUA pentru abordarea acesteia, spun experții.

"Odată ce este înregistrată în mod legitim, aceasta primește protecția pavilionului" în conformitate cu dreptul internațional, a declarat contraamiralul în rezervă Fred Kenney, fost director de afaceri juridice și relații externe la Organizația Maritimă Internațională. "Nu este retroactiv, nu poți spune că era apatridă acum două săptămâni, așa că vom spune că este apatridă acum."

O mișcare a SUA de a aborda cu forța nava ar putea, de asemenea, deschide ușa pentru represalii din partea Rusiei și a națiunilor aliniate, precum Iranul, spun experții.

"Va interveni Rusia și va proteja flota neagră în mod regulat? Acest lucru ar submina argumentul că au legături legitime cu navele", a declarat William Baumgartner, fost avocat general și consilier șef al Gărzii de Coastă. "Dacă repetă acest lucru, se ridică întrebarea dacă aceasta este o schimbare legitimă a registrului sau dacă pare a fi făcută din motive nefaste."

Președintele Donald Trump a declarat în decembrie că a ordonat "blocarea" petrolierelor sancționate care intră și ies din Venezuela, o măsură pe care guvernul de acolo a descris-o drept "furt".

Înainte de arestarea fostului lider al țării, Nicolás Maduro, de către SUA, sâmbătă, Trump a acuzat în repetate rânduri guvernul Venezuelei că folosește nave pentru a transporta droguri în SUA.

Oficialii americani citați de CBS au sugerat că America ar putea organiza o operațiune similară cu cea desfășurată luna trecută, când pușcașii marini americani și forțele speciale care colaborează cu Paza de Coastă au capturat nava The Skipper, un petrolier de mari dimensiuni sub pavilionul Guyanei, după ce nava a părăsit portul din Venezuela.

Datele de urmărire AIS (sistemul de identificare automată) pentru petrolier, care pot fi falsificate sau trucate, sugerează că marți se afla în Atlanticul de Nord, la aproximativ 2.000 km vest de Europa continentală.

Posibila confruntare legată de petrolierul petrolier survine la câteva zile după ce SUA au șocat lumea cu capturarea lui Maduro din capitala Caracas. SUA au bombardat ținte din oraș în timpul operațiunii de eliberare a acestuia și a soției sale, suspectați de infracțiuni legate de arme și droguri.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Impozite mai mari pentru maşini hibrid, decât pentru cele vechi. Vi se pare corect? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰