Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Un oficial german propune o oră de muncă în plus pe săptămână: "Nu e o cerinţă exagerată"

Premierul Bavariei, Markus Soder, consideră că munca suplimentară ar fi o soluție la problemele economice ale Germaniei.

de Redactia Observator

la 02.02.2026 , 06:48
Un oficial german propune o oră de muncă în plus pe săptămână: "Nu e o cerinţă exagerată" Un oficial german propune o oră de muncă în plus pe săptămână: "Nu e o cerinţă exagerată" - Profimedia

"O oră de muncă în plus pe săptămână ne-ar aduce o creștere economică uriașă și nu e o cerință exagerată", a declarat Soder, liderul partidului conservator bavarez Uniunea Creștin-Socială (CSU), duminică, la postul public ARD, conform dpa.

De asemenea, el a cerut eliminarea concediilor medicale acordate prin telefon, solicitată deja de cancelarul german Friedrich Merz, precum și restrângerea treptată a posibilității de pensionare la 63 de ani, lucru posibil fără diminuări ale pensiei pentru persoanele cu un stagiu îndelungat de cotizare la sistemul public.

Soder a spus că reformele ar trebui adoptate cât mai rapid de coaliția de guvernare formată din blocul conservator CDU/CSU și Partidul Social-Democrat (SPD).

Articolul continuă după reclamă

El a subliniat că reformele nu ar trebui amânate din cauza alegerilor din acest an în mai multe landuri.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

bavaria premier markus soder ore de munca
Înapoi la Homepage
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! &#8220;Ce vă mai place să le numărați banii altora&#8221;
Cum arată părinții Simonei Urzică de la Power Couple 2026. Imagine de colecție cu socrii lui Marius Urzică
Cum arată părinții Simonei Urzică de la Power Couple 2026. Imagine de colecție cu socrii lui Marius Urzică
De unde a pornit scandalul de la vestiare dintre jucători la FCSB – Fenerbahce! Fostul star al lui Manchester United, scene reprobabile. Exclusiv
De unde a pornit scandalul de la vestiare dintre jucători la FCSB – Fenerbahce! Fostul star al lui Manchester United, scene reprobabile. Exclusiv
Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces
Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces
Părinții suspectului de 13 ani au fost decăzuți din drepturi! Băiatul care l-ar fi ucis pe Mario Berinde, luat de autorități
Părinții suspectului de 13 ani au fost decăzuți din drepturi! Băiatul care l-ar fi ucis pe Mario Berinde, luat de autorități
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord cu o lege care să limiteze accesul copiilor la reţelele de socializare?
Observator » Ştiri externe » Un oficial german propune o oră de muncă în plus pe săptămână: "Nu e o cerinţă exagerată"