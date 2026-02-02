Premierul Bavariei, Markus Soder, consideră că munca suplimentară ar fi o soluție la problemele economice ale Germaniei.

Un oficial german propune o oră de muncă în plus pe săptămână: "Nu e o cerinţă exagerată"

"O oră de muncă în plus pe săptămână ne-ar aduce o creștere economică uriașă și nu e o cerință exagerată", a declarat Soder, liderul partidului conservator bavarez Uniunea Creștin-Socială (CSU), duminică, la postul public ARD, conform dpa.

De asemenea, el a cerut eliminarea concediilor medicale acordate prin telefon, solicitată deja de cancelarul german Friedrich Merz, precum și restrângerea treptată a posibilității de pensionare la 63 de ani, lucru posibil fără diminuări ale pensiei pentru persoanele cu un stagiu îndelungat de cotizare la sistemul public.

Soder a spus că reformele ar trebui adoptate cât mai rapid de coaliția de guvernare formată din blocul conservator CDU/CSU și Partidul Social-Democrat (SPD).

El a subliniat că reformele nu ar trebui amânate din cauza alegerilor din acest an în mai multe landuri.

