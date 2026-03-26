Un patron disperat vrea să ofere peste 100.000 € oricui găsește un cumpărător pentru afacerea sa

Un hotelier din Elveția caută cu disperare un cumpărător pentru afacerea sa și e gata să plătească 100.000 de franci elveţieni (aproximativ 109.000 euro) celui care îl ajută. Proprietarul hotelului-restaurant Ronalp din satul Burchen vrea să vândă după 9 ani în care a muncit aproape fără pauză, deși spune că afacerea merge bine.

de Redactia Observator

la 26.03.2026 , 10:34
În micul sat elveţian Burchen e forfotă mare. Localnicii se grăbesc să găsească un cumpărător pentru hotelul Ronalp, mai ales că este vorba şi de o recompensă la mijloc. Cine reuşeşte să aducă o persoană interesată să preia afacerea va primi un pic peste 100.000 de euro de la proprietar. 

Hotelierul Remo Kaufmann spune că administrarea unui hotel și a unui restaurant într-un sat turistic de munte nu este deloc ușoară. Este o muncă solicitantă, care cere multă pasiune și disciplină. Tocmai de aceea a venit cu idee de a oferi suma generoasă persoanei care îl ajută să găsească viitorul proprietar, scrie presa elveţiană.

După nouă ani dedicaţi afacerii hoteliere, Kaufmann vrea să facă o schimbare. "Mi-am petrecut toată tinereţea muncind zi de zi", spune el. Într-o înregistrare video publicată pe site-ul hotelului, bărbatul dă asigurări că viitorul cumpărător poate face bani frumoşi din această afacere. 

Condiţia pentru a primi recompensa generoasă

Cei peste 100.000 de euro nu se oferă atât de uşor. Banii vor fi primiţi doar dacă tranzacţia se concretizează. Recompensa va fi oferită după semnarea contractului și după ce actualul proprietar primește cele 2,2 milioane de franci, cât cere pe hotel.

Viitorul proprietar va prelua un hotel-restaurant bine echipat: un restaurant cu 70 de locuri în interior, o terasă mare, un Stübli (un spațiu tradițional, asemănător unui mic salon rustic), o sală multifuncțională, dar și 10 camere de hotel. În plus, clădirea are un spa cu hammam și saună, iar noul administrator poate locui într-un apartament aflat chiar în hotel.

Ce avere a ajuns să aibă de fapt românul celebru care spunea despre el că e "frumos, deștept și bogat!"
Cât costă ținuta Mirabelei Grădinaru purtată la prima întâlnire cu Melania Trump. Cum arată rochia pe care a ales-o la eveniment
Ce a pățit Florin Prunea înainte să fie eliminat de la Desafio: "Am casă în București de 1,5 milioane de euro, cu piscină și cu saună, și stau în baraca asta"
Noelia va muri astăzi, la doar 25 de ani, prin eutanasie la cerere, în Spania: "Vreau doar să plec în pace"
Când ar putea fi recuperați cei trei marinari de pe remorcherul scufundat în Portul Midia. Familiile sunt devastate
