Premierul britanic Keir Starmer și întreaga sa delegație au plecat în China cu telefoane și laptopuri "de unică folosinţă" pentru a evita orice tentativă de spionaj din partea autorităților chineze, scrie The Times .

Premierul britanic Keir Starmer merge în China cu telefoane "burner" de teama de a nu fi spionat - Profimedia Images

Zeci de dispozitive "burner", adică telefoane noi, cartele SIM temporare și laptopuri care vor fi aruncate după această vizită, au fost distribuite premierului, consilierilor săi, echipei de la Downing Street și personalului media. Surse guvernamentale spun că nu a fost luat în China niciun echipament oficial al statului britanic, iar oficialilor li s-a cerut să nu aducă nici măcar telefoanele personale, de teamă că ar putea fi compromise.

Măsuri stricte de securitate pe fondul temerilor de spionaj

Informațiile apar în contextul în care Downing Street a negat că telefonul premierului ar fi fost hack-uit de China, după ce au apărut relatări potrivit cărora oficiali de rang înalt din guvernele anterioare ar fi fost ținte ale spionajului chinez. Un purtător de cuvânt a transmis că autoritățile nu au suspiciuni legate de securitatea comunicațiilor premierului.

Articolul continuă după reclamă

Temerile sunt legate și de așa-numita operațiune "Salt Typhoon", o acțiune de spionaj atribuită Chinei, care ar fi infiltrat rețelele de telefonie din SUA și ar fi permis interceptarea apelurilor. Surse britanice din domeniul securității spun însă că nu există dovezi că această operațiune ar fi avut succes în Regatul Unit, deși au existat tentative de a viza telefoane guvernamentale.

Vizita lui Starmer este prima a unui lider britanic în China după opt ani. Ultima a avut loc în 2018, în timpul mandatului Theresei May. Deplasarea vine la scurt timp după ce autoritățile britanice au aprobat controversata mega-ambasadă a Chinei din Londra, decizie care ar fi fost o condiție-cheie pentru această vizită.

Ce urmăresc britanicii în China

Misiunea diplomatică, pregătită timp de un an, are ca obiectiv relansarea dialogului economic cu Beijingul. Alături de delegația guvernamentală, în China au mers și numeroși directori ai unor mari companii britanice, care vor participa la un„Consiliu al CEO-ilor UK–China. Printre firmele britanice implicate se numără AstraZeneca, BP, HSBC, Jaguar Land Rover, Rolls-Royce, Schroders și Standard Chartered. Și oamenii de afaceri ar fi primit recomandări similare privind folosirea de dispozitive temporare.

Măsuri de acest tip nu sunt o noutate. În 2022, oficialii britanici prezenți la conferința climatică COP27 din Egipt au primit, de asemenea, telefoane și laptopuri burner, pentru a preveni interceptările.

Potrivit The Times, dispozitivele folosite în China sunt marcate și vor fi returnate imediat serviciilor de securitate la întoarcerea în Marea Britanie. Oficialii au fost sfătuiți inclusiv să evite încărcarea telefoanelor la prize USB, considerate un posibil risc de securitate. Guvernul britanic a refuzat să comenteze oficial detaliile legate de măsurile de securitate.

Prima vizită după 8 ani a unui premier britanic în China

Premierul britanic Keir Starmer începe miercuri o vizită de trei zile în China, unde intenţionează să pledeze pentru un ''partenariat pragmatic'' între Regatul Unit şi gigantul asiatic, aceasta fiind prima vizită a unui şef al guvernului britanic la Beijing după cea efectuată de Theresa May în 2018. De asemenea, liderul laburist britanic se va deplasa sâmbătă în Japonia, pentru discuţii cu premierul Sanae Takaichi.

Vizita lui Starmer în China intervine la scurt timp după cele ale premierului canadian Mark Carney şi preşedintelui francez Emmanuel Macron. Pentru preşedintele chinez Xi Jinping, aceasta va fi o nouă ocazie de a arăta că ţara sa poate fi considerată un interlocutor fiabil într-o perioadă când preşedintele american Donald Trump tratează prost partenerii istorici ai SUA, printre care Regatul Unit, cel mai apropiat aliat al Washingtonului.

Programul oficial al vizitei va începe joi, cu o întâlnire la Palatul poporului cu preşedintele Comitetului permanent al parlamentului şi numărul 3 în guvernul chinez, Zhao Leji, urmat de un dejun cu preşedintele Xi Jinping. Ulterior, Keir Starmer se va întâlni cu omologul său chinez, Li Qiang.

''Aceasta va fi o deplasare cu adevărat importantă pentru noi şi vom face progrese reale'', a declarat şeful guvernului britanic în avionul cu care se deplasează în China. În timpul vizitei, vor fi abordate subiecte precum ''comerţul, investiţiile şi securitatea naţională'' şi Keir Starmer va promova ''un parteneriat pragmatic şi coerent'', a indicat Downing Street.

Un "nou succes" pentru China

De partea sa, China ''doreşte să fructifice această ocazie pentru a consolida încrederea politică reciprocă'', a afirmat marţi un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe chinez, Guo Jiakun.

Pentru Beijing, această vizită ''marchează un nou succes în eforturile diplomatice ce vizează normalizarea relaţiilor cu aliaţii Statelor Unite'', subliniază Yu Jie, expert în cadrul grupului de reflecţie Chatham House.

Relaţiile între Londra şi Beijing s-au răcit începând din 2020 atunci când China a impus o nouă lege privind securitatea naţională în Hong Kong, fostă concesiune britanică, şi s-au deteriorat pe fondul acuzaţiilor reciproce de spionaj.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Folosiţi cardurile de loialitate la cumpărături? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰