Un politician din Franţa vrea să repare imaginea şobolanilor.

Este vorba de viceprimarul unui arondisment din Paris, membru al Partidului pentru Drepturile Animalelor, care crede că şobolanul este benefic capitalei franceze, deoarece elimină deşeurile organice.

Oficialul care are şi un şobolan de companie estimează că, zilnic, rozătoarele din Paris consumă 75 de tone de alimente aruncate la gunoi sau hrană în descompunere.

