Video Patru ambulanțe evreiești, incendiate la Londra. Poliția investighează un posibil atac antisemit

Patru ambulanțe aparținând unui serviciu comunitar evreiesc au fost incendiate în nordul Londrei, în cartierul londonez Golders Green, într-un incident pe care autoritățile îl tratează drept posibilă infracțiune motivată de ură antisemită. Incidentul a avut loc în faţa unei sinagogi.

de Redactia Observator

la 23.03.2026 , 10:39

Ambulanțele distruse aparțineau Hatzola, o organizație caritabilă formată din voluntari, care oferă gratuit asistență medicală de urgență membrilor comunității evreiești. La scurt timp, a avut loc şi o explozie. Focul a ajuns la tuburile de oxigen ale ambulanţelor.

Incendiul a izbucnit în jurul orei 1:40 dimineața, iar la fața locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri. În presa internaţională se vorbeşte de un act antisemit.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată trei suspecți care se apropie de o ambulanță înainte de a-i da foc. Poliția îi caută pe bărbaţi și cere ajutorul populației pentru identificarea lor. În același timp, a fost anunțată intensificarea patrulelor în zonă.

Locul în care fiul lui Ion Ţiriac şi-a găsit consolarea, după despărţirea de Sorana Cîrstea
Cine sunt concurenții Asia Express - Drumul Mătăsii. Cheloo, Mirela Vaida și Maurice Munteanu printre nume. Vezi lista completă
Ce lovitură pentru Ion Țiriac! 2.400.000.000 de dolari pentru afaceristul din România
O cosmeticiană care a stat un an într-o închisoare din Dubai a ajuns acasă. Familia ei spune că n-a avut acces la duș o lună
Cheloo, Gabi Torje, Maurice Munteanu și Mirela Vaida, printre vedetele ce pornesc pe Drumul Mătăsii în noul sezon Asia Express
