Patru ambulanțe aparținând unui serviciu comunitar evreiesc au fost incendiate în nordul Londrei, în cartierul londonez Golders Green, într-un incident pe care autoritățile îl tratează drept posibilă infracțiune motivată de ură antisemită. Incidentul a avut loc în faţa unei sinagogi.

Ambulanțele distruse aparțineau Hatzola, o organizație caritabilă formată din voluntari, care oferă gratuit asistență medicală de urgență membrilor comunității evreiești. La scurt timp, a avut loc şi o explozie. Focul a ajuns la tuburile de oxigen ale ambulanţelor.

Incendiul a izbucnit în jurul orei 1:40 dimineața, iar la fața locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri. În presa internaţională se vorbeşte de un act antisemit.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată trei suspecți care se apropie de o ambulanță înainte de a-i da foc. Poliția îi caută pe bărbaţi și cere ajutorul populației pentru identificarea lor. În același timp, a fost anunțată intensificarea patrulelor în zonă.

