Un preot italian antimafia, țintă a Camorrei. A primit un glonț înfășurat într-o batistă, în timpul slujbei

Un preot italian cunoscut pentru lupta sa împotriva mafiei a primit un glonț înfășurat într-o batistă chiar în timpul slujbei de duminică, într-o biserică din Caivano, lângă Napoli, potrivit DPA, citată de Agerpres. Incidentul, considerat o amenințare directă din partea Camorrei, a dus la arestarea unui suspect de 75 de ani. Autoritățile italiene au dispus măsuri sporite de protecție pentru preotul Maurizio Patriciello, aflat de mai mult timp pe lista țintelor organizației mafiote.

Preotul italian Maurizio Patriciello, cunoscut pentru atitudinea făţişă antimafia, i-a fost înmânat în timpul liturghiei de duminică un glonţ înfăşurat într-o batistă, relatează luni presa din Italia, preluată de DPA.

Autorităţile au arestat un suspect în vârstă de 75 de ani în legătură cu incidentul din oraşul Caivano de lângă Napoli, cunoscut ca fief al organizaţiei mafiote Camorra.

Conform relatărilor din mass media, bărbatul a primit împărtăşania, apoi i-a înmânat preotului glonţul.

Amenințarea a venit chiar în timpul liturghiei

Patriciello a apreciat că momentul a fost "teribil". El a precizat într-un dialog cu publicaţia Quotidiano Nazionale că îl cunoaşte pe bărbatul care i-a dat glonţul şi care venea des la liturghie; preotul l-a identificat ca fiind socrul unui şef local din Camorra.

"O provocare, un mesaj. Dar în biserică, în timpul liturghiei, în faţa copiilor. E într-adevăr prea mult", a adăugat el.

Ministrul italian de interne Matteo Piantedosi a ordonat ca părintele Patriciello, care primeşte frecvent ameninţări, să beneficieze de măsuri sporite de securitate.

Mai mulţi lideri politici, printre care preşedintele republicii, Sergio Mattarella, şi şefa guvernului de la Roma, Giorgia Meloni, au condamnat ameninţarea.

Piantedosi a declarat ziarului Il Mattino că intenţionează să îi facă preotului o vizită la Caivano, pentru a-i arăta că "are sprijinul şi solidaritatea statului şi a tuturor oamenilor cinstiţi".

