Avea bilet pentru trenul deraiat din Spania, dar a ratat îmbarcarea. Incidentul banal care i-a salvat viaţa

O pasageră care avea bilet pentru vagonul opt al trenului Iryo, implicat în accidentul feroviar din Spania, nu a mai urcat la bord înainte de plecare dintr-un motiv aparent banal care, în final, i-a salvat viaţa. Locul său a rămas gol într-unul dintre vagoanele care au deraiat, în tragedia soldată cu zeci de victime.

Eva cumpărase bilet pentru trenul Iryo care a plecat din gara María Zambrano din Malaga, cu destinația Madrid - Atocha. Femeia trebuia să călătorească în vagonul opt, unul dintre cele implicate în accident, relatează El Espanol.

Trenul a plecat la ora 18:40, însă pasagera nu a mai ajuns la timp. Motivele pentru care nu a urcat în tren nu sunt cunoscute în acest moment. Ulterior, Eva a povestit pe rețeaua X despre "șocul" pe care îl trăiește, spunând că trebuia să fie în vagonul opt, "chiar în acel vagon".

Vagoanele care au declanșat tragedia

Vagonul opt a fost unul dintre cele trei care au deraiat la începutul accidentului feroviar. Mai exact, vagoanele șapte și opt ale trenului Iryo 6189 au fost primele care au sărit de pe șine, provocând o tragedie soldată, până în prezent, cu cel puțin 39 de morți și 152 de răniți.

Dintre persoanele rănite, cinci sunt în stare foarte gravă, iar 24 sunt în stare gravă, potrivit bilanțului provizoriu al autorităților spaniole.

Eva spune că nu știe "cum să-i mulțumească lui Dumnezeu", pentru că nu a mai ajuns în tren și, implicit, în vagonul care s-a răsturnat în urma deraierii. Mărturia sa a devenit publică și a fost urmată de numeroase mesaje de susținere și solidaritate.

Oprirea care a salvat o viață

Printre cei care i-au scris Evei se numără și Angela, o tânără care se afla în același tren, dar care a coborât în gara din Cordoba. "Ne-am născut a doua oară", i-a transmis aceasta.

Tânăra a coborât din tren la ora 19:33, împreună cu partenerul ei. Accidentul s-a produs la ora 19:45, la doar 12 minute după oprirea din Cordoba, un interval care a făcut diferența dintre a ajunge în siguranță la destinație și a fi implicați într-un accident major.

"Trenul era destul de plin, iar la oprirea din Cordoba au coborât foarte puțini pasageri. Călătoria dintre Malaga și Cordoba nu a durat mai mult de 50 de minute, se simțea că mergeam foarte repede, iar partenerul meu a observat, chiar înainte să coborâm, că trenul sălta mai mult decât de obicei", a declarat Angela pentru publicația El Español.

Impactul cu un alt tren, pe linia opusă

La scurt timp după oprirea din Cordoba, vagoanele șapte și opt ale trenului Iryo au deraiat, au ajuns pe linia opusă și s-au ciocnit cu trenul Alvia 2384.

În urma impactului, primele două vagoane ale trenului Alvia, în care se aflau 53 de persoane, au căzut pe un taluz de aproximativ patru metri. Aceasta a fost zona cea mai grav afectată a accidentului și locul unde s-a înregistrat majoritatea victimelor. Şi doi români se aflau în interiorul trenului implicat în accident, însă potrivit datelor furnizate de MAE, aceştia au supravieţuit.

