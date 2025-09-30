Un român care lucra la întreținerea autostrăzilor în Germania, ucis pe loc de un TIR scăpat de sub control

Un accident grav a blocat ore întregi autostrada A2 din Germania, între orașele Gütersloh și Rheda-Wiedenbrück. Un muncitor român și-a pierdut viața, iar șoferul unui camion a fost grav rănit, după ce vehiculul de mare tonaj s-a răsturnat și a lovit o mașină de protecție a autorităților rutiere. Circulația în direcția Hannover a fost complet oprită pentru mai multe ore.

Potrivit comunicatului de presă al poliției, preluat de WDR, accidentul a avut loc luni, în jurul orei 13:30, pe autostrada A2, în apropierea ieșirii spre Gütersloh.

Camionul, care circula spre Hannover, a părăsit banda de rulare din motive încă necunoscute și a ajuns pe benzii laterali ai drumului, unde a lovit un vehicul de protecție al Autobahnmeisterei, echipa responsabilă cu întreținerea autostrăzii.

Un muncitor a murit pe loc, șoferul camionului a fost grav rănit

Impactul a fost devastator. Potrivit wa.de, un angajat al companiei de întreținere rutieră, cetăţean român, în vârstă de 36 de ani, a murit la locul accidentului.

Șoferul camionului, un bărbat de 55 de ani, a fost grav rănit și transportat de urgență la spital. Conform estimărilor poliției, pagubele materiale se ridică la 200.000 de euro.

Din cauza accidentului, traficul pe direcția Hannover a fost complet oprit pentru mai multe ore. Autostrada a rămas închisă până seara târziu, fiind redeschisă abia în jurul orei 22:00.

Anchetă în desfășurare pentru stabilirea cauzei

Poliția a deviat circulația prin Rheda-Wiedenbrück, ceea ce a dus la blocaje semnificative și pe drumurile secundare din zonă.

Cauza exactă a accidentului este încă necunoscută. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a afla de ce camionul a părăsit banda de circulație și a ajuns pe acostament.

Nu este clar dacă șoferul a pierdut controlul din cauza unei defecțiuni tehnice, a oboselii sau a unei erori de conducere.

