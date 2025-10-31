Un român, creierul unei rețele internaţionale de trucare a meciurilor de tenis. Cum au câştigat 800.000 euro

Potrivit presei spaniole, un român era creierul unei operațiuni de pariuri sportive trucate. El a fost arestat în provincia Guadalajara, Spania, în cadrul unei ample operațiuni internaționale coordonate de Eurojust, care a dus la destructurarea unei rețele criminale specializate în trucarea meciurilor de tenis pentru câștiguri la pariuri. Potrivit Poliției Naționale spaniole, rețeaua asigura "profituri substanțiale" clienților săi prin influențarea directă a rezultatului unor partide oficiale de tenis. În total, 16 persoane au fost reținute: nouă în Franța, patru în Bulgaria, două în România și una în Spania, tot român, relatează La Cronica.

Autorităţile spaniole au participat la o operaţiune coordonată de Eurojust, alături de Franţa, Bulgaria şi România, în urma căruia a fost destructurată o reţea criminală responsabilă de un "sistem complex" de trucare a meciurilor de tenis, scrie La Cronica.

Potrivit unui comunicat de presă emis de Poliția Națională, gruparea asigura "câștiguri substanțiale" clienților săi prin manipularea rezultatelor meciurilor, între 2018 și 2024. În total, au fost arestate 16 persoane: 9 în Franța, 4 în Bulgaria, 2 în România și 1 în Spania.

Câştiguri de aproximativ 800.000 euro, idenfiticate de autorităţi

Articolul continuă după reclamă

Surse din anchetă au precizat că printre cei nouă reținuți din Franța se află și trei tenismeni, iar în cazul Spaniei, persoana arestată este de naționalitate română și a fost localizată în provincia Guadalajara.

Autoritățile au identificat câștiguri de aproximativ 800.000 de euro. Acestea au fost obținute prin trucarea meciurilor, prin tranzacții financiare desfășurate în principal din Bulgaria, cu ajutorul unor intermediari din alte țări.

Anchetatorii au descoperit că din Spania, România și Bulgaria erau efectuate plăți către intermediari francezi, care transmiteau apoi banii către tenismenii implicați. Majoritatea meciurilor ar fi fost trucate prin pierderea intenționată a unui set sau a unui meci.

Mai mulţi jucători a pierdut seturi sau meciuri în mod deliberat

"Investigațiile i-au făcut pe agenți să suspecteze că rețeaua criminală a plătit mai mulți jucători, cu un clasament ATP peste locul 100, pentru a pierde în mod deliberat un set sau un meci", a transmis Poliția Națională.

Suspiciunile au apărut în momentul în care jucători mai bine clasați au pierdut puncte strategice în meciuri. Compararea altor meciuri și jucători, precum și alertele emise de casele internaționale de pariuri, au evidențiat conexiuni între partidele suspecte, ceea ce a dus la declanșarea operațiunii sub coordonarea Eurojust.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Săriţi peste micul dejun? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰